DOBRODOŠLI U MOJE "KOŠMARE": Kaja Ostojić objavila prvu pesmu sa albuma svog života (FOTO)

POP zvezda Katarina Ostojić Kaja objavila je prvu pesmu sa albuma "Priče za laku noć" i najavila novu muzičku eru.

Foto: Vladimir Đurić

"Košmari" su deo projekta na kom je Kaja dugo radila sa timom saradnika koji su se potrudili da je publici predstave u sasvim novom svetlu.

Osim zvuka koji se u potpunosti razlikuje od pesama koje je do sada objavljivala, Kaja je drastično promenila vizuelni identitet i publici dala priliku da se upozna sa njenim novim audio ali i vizuelnim identitetom.

"Košmari" nisu samo jedna pesma u nizu, već produkt istraživanja unutrašnjeg bića, prodiranja u najdublje pore duše i svesti i dokaz da umetnost ne poznaje granice. Foto: Vladimir Đurić

Pevačica je za "Večernje novosti" istakla da je u "Košmarima" ostavila ne deo sebe, već celo svoje biće.

- Bila sam u potpunosti kreativno uključena u nastajanje svake pesme, svakog njenog segmenta, od prve ideje do konačnog zvuka. uz nekoliko pesama iz moje prethodne ere, poput „Ona nekad“, „Promaja“ i „Htela bih“, ovo je najiskrenije, najličnije i najbeskompromisnije što sam do sada stvorila, moj dosadašnji muzički i vizuelni vrhunac. Drugi studiijski album "Priče za laku noć" nastala je kao zaokružena konceptualna celina, kao putovanje kroz jednu noć i sva njena stanja. Od košmara do priča koje pričamo sebi pre nego što zaspimo. Svaka pesma predstavlja drugačije emotivno i psihološko putovanje, a zajedno čine jednu intimnu, autobiografsku priču u kojoj se prepliću stvarnost, snovi, sećanja, strahovi i želje. U tom procesu bili su mnogi, a posebno mesto ima najbolja drugarica koja je kroz kreativnu direkciju, razvoj koncepta i kompletan vizuelni identitet pomogla da se moja unutrašnja vizija prevede u prepoznatljiv umetnički izraz, pa je ovo rezultat jednog šireg procesa kroz koji će me nadalje pratiti. Iza ovog albuma stoji mnogo rada, istraživanja, preispitivanja i poverenja. Ali, pre svega, sloboda da prvi put bez kompromisa izrazim ono što ja zaista jesam. Možda je vreme da se ustvari prvi put upoznamo.

Prvu pesmu "Košmari" sa Kajinog novog muzičkog materijala, potpisuje njena dugogodišnja saradnica Mimi Mercedes.

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