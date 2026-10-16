UVEK ISPRED SVIH: Ovako su muzičke zvezde čestitale 73. rođendan "Večernjim novostima" (FOTO)

"VEČERNjE novosti" danas slave 73. rođendan.

Foto: Dejan Milićević/Zoran Kuzmanović Munja/Miloš Nadaždin/Privatna arhiva

Večernjak čiji su iznedrili burni događaji u jeku "Tršćanske krize", "načinje" osmu deceniju iako je tada malo ko mogao da pretpostavi da će 16. oktobar 1953. postati važan datum u istoriji srpskog i jugoslovenskog novinarstva, da će moto "brzo, kratko, jasno" još brže osvajati poverenje čitalaca.

Osmu deceniju postojanja i najlepše čestitke za 73. rođendan "Večernjih novosti", poželele su naše najveće muzičke zvezde: Svetlana Ceca Ražnatović, Snežana Đurišić, Ana Bekuta, Dragan Kojić Keba, Sanja Vučić, Dragana Mirković, Dara Bubamara i Đorđe David.

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SVETLANA CECA RAŽNATOVIĆ:

Još 100 godina objektivni i čitani

ČESTITAM 73. rođendan i da vam poželim da nastavite da radite kao i do sada, još narednih 100 godina, da budete objektivni, čitani i praćeni. Naravno, želim da nastavimo našu predivnu saradnju, koju negujemo već dugi niz godina. Svima vam želim mnogo zdravlja, sreće i uspeha u daljem radu.

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SNEŽANA ĐURIŠIĆ:

Oduvek su bile ozbiljan list

OTKAD znam za sebe, znam i za „Večernje novosti“. Oduvek su bile ozbiljan list i ozbiljna novina. Želim vam srećan 73. rođendan i da ga slavite još mnogo, mnogo godina, bez granica! Hvala vam na svim ovim decenijama tokom kojih ste mi posvećivali pažnju i predstavljali me na pravi novinarski način.

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ANA BEKUTA:

Godine su samo broj

KOMPANIJI „Novosti“, svim urednicima, novinarina i zaposlenima želim srećan 73. rođendan. Godine jesu samo broj, ali u vašem slučaju one su i potvrda trajanja. Sve najbolje!

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DRAGAN KOJIĆ KEBA

Uvek su bili i biće vredne

„VEČERNjE novosti“ su uvek bile vredne i siguran sam da će takve ostati i u godinama koje dolaze. Želim vam srećan rođendan, još mnogo uspešnih godina, a ja ću nastaviti da vas rado čitam. Volim vas i od srca vam čestitam 73. rođendan!

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SANjA VUČIĆ:

Da trajete još toliko, pa i duže

„VEČERNjIM novostima“ srećan 73. rođendan i od srca vam poželim da trajete još toliko, pa i mnogo duže. Neka vas prate uspeh, vernost čitalaca i još mnogo lepih godina, a ja vam želim sve najbolje u daljem radu!

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DRAGANA MIRKOVIĆ:

Još mnogo uspešnih godina

„VEČERNjIM novostima“ od srca želim srećan rođendan i još mnogo, mnogo uspešnih godina. Vi ste jedan od glavnih izvora informisanja. A, na saradnju sa "Novostima" tokom sve četiri decenije mog rada nikada nije pala ni senka. Zahvalna sam vam na objektivnosti i profesionalizmu. Mislim da ste vi ne samo kod mene, već svuda, simbol za poverenje.

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DARA BUBAMARA:

Da trajete još dugo

SREĆAN 73. rođendan, „Večernje novosti“! Želim vam da trajete još dugo, dugo, da nastavite da nižete uspehe i da vas publika voli i čita još mnogo godina. Od srca vam želim sve najlepše.

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ĐORĐE DAVID:

Volim da prelistam novine

„VEČERNjE novosti“ su bile deo moje svakodnevice još kada sam bio mlad. Sećam se da su novine svakog jutra bile na stolu u kući mojih roditelja. Tu naviku i taj odnos prema štampanom izdanju zadržao sam do danas. Ne čitam samo portale i društvene mreže, već volim da kupim novine, uzmem papir u ruke i prelistam stranice. Za mene je to poseban osećaj i deo tradicije. Čestitam vam 73. rođendan i želim da slavite još najmanje toliko! Srećan rođendan!

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