KATARINA GRUJIĆ GOBELJIĆ U VELIKOM ROĐENDANSKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Nekima sam verovala, a nije trebalo (FOTO)

KADA se osvrnem, jedino pitanje koje sebi postavljam jeste: "Zašto koncert ranije nisam održala?".

Foto: Privatna arhiva

Ovim rečima Katarina Grujić Gobeljić otvara priču za "Novosti" o jednom od najvažnijih trenutaka u svojoj karijeri, prvom velikom solističkom koncertu, zakazanom za 23. oktobar u "MTS dvorani" u Beogradu. Posle 15 godina na estradi, mnogobrojnih hitova i puta koji ju je od devojke iz takmičenja "Zvezde Granda" doveo do statusa muzičke zvezde, Kaća je spremna da ostvari želju koju je dugo nosila u sebi.

Ne krije da je imala, možda i najblistaviji početak karijere i sreću da joj prva pesma bude hit, "a onda i druga, treća":

- Imala sam i čast da za mene piše Marina Tucaković, do koje nije svako mogao da dođe u to vreme.... Sve se dešava s razlogom i onda kada za to dođe pravo vreme. Mislim da je sada taj trenutak - za veliki koncert. Foto: Elena Srdić

*Da li je i šta je Katarina s početka karijere morala da nauči na teži način?

- Mala Kaća je dosta lutala, tražila se i verovala nekim ljudima kojima nije trebalo. Puštala je u život, bez razmišljanja, svakoga ko joj se na prvi pogled učinio dobronamernim. Da mogu, rekla bih joj da se ne sekira, da će sve biti u redu, da će stići na tron uprkos podmetanjima nogu raznih kolega i koleginica.

*Za ovaj koncert okupili ste veliki tim ljudi i ništa ne želite da prepustite slučaju.

- Iako nikada nisam sumnjala u sebe i svoju publiku, bilo je potrebno da me i moji saradnici podrže i podsete da ja to mogu. Upravo su oni i postavili pitanje: "Šta se čeka?". Istog dana smo i dogovorili koncert. Vreme je za nešto veliko.

*Kada 23. oktobra izađete na scenu, šta biste voleli da tada pomislite?

- Konačno sam ostvarila jednu od svojih najvećih želja. I definitivno, ovo je tek početak.

*A, šta vam je najvažnije da publika ponese sa sobom kada se završi koncert?

- Sve! Baš ne mogu da izdvojim ništa jer su mi podjednako važni i bina, i svetlosni i dimni efekti, ali i haljine, frizure, repertoar, koreografija... Ma, sve! Videćete o čemu govorim te večeri.

*Vaša želja je da ovo prvo solističko veče ne bude i poslednje, već početak novog poglavlja...

- Daće Bog da ovaj prvi koncert bude besprekoran, pa da se ostali samo nižu. Ne bih da najavljujem unapred sve ono na čemu radim i šta planiram, ali - ovo je samo početak.

*Kada se ugase reflektori, završe probe i koncerti, kod kuće vas čekaju suprug Marko i ćerka Katja.

- Porodica je stub, baza i oaza mira. Bez nje ništa ne bi bilo onako kako jeste. Ne bih bila ni nasmejana, ni puna samopouzdanja da nema Markove ljubavi, niti bih bila bezbrižna da nema moje Katje. Porodica je sve i bez nje se ne može. Bez svega drugog se može.

*Majčinstvo opisujete "kao iskustvo koje vas je učinilo strpljivijom, emotivnijom i jačom"...

- Uvek sam karijeru vodila, mislim - mudro i pametno, pa se to nije promenilo ni Katjinim dolaskom na svet. To što me kod kuće čeka dete čiji sam oslonac, samo mi daje još više snage da istrajem i ne odustajem.

*Marko je prošao put vrhunskog sportiste, dok ste gradili karijeru na estradi. Koliko je bilo teško tako nešto?

- Oguglali smo na pritisak i spekulacije još odavno. Znali smo kojim se profesijama bavimo čim smo se upoznali, tako da ni sa izazovima koje one nose nismo imali problema. Uigran tim koji se bori za isti cilj.

*Rođendanski broj "Večernjih novosti" je prilika i da se osvrnemo i na vreme koje prolazi. Kada biste danas mogli da zastanete i poželite jednu stvar Katarini koja je na početku karijere, šta biste joj poželeli?

- Dobro zdravlje i prave, odane prijatelje. One koji će se zauvek radovati svakom mom uspehu kao svom, a "Večernjim novostima" da nastavite da trajete kao svedočanstvo jednog vremena, sa kredibilitetom i integritetom. Foto: Dragan Gajić Gaja

ŽENSKI BOEM

*POSLE 15 godina na estradi, šta biste voleli da jednog dana ostane zapisano o vama?

- Pa, možda da sam bila hrabra, luda, pozitivna, nasmejana, vesela i pravi ženski boem.

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