ČETIRI DECENIJE PESME I EMOCIJA: Mira Škorić pred velikim jubilejom na sceni (FOTO)

FOLK zvezda Mira Škorić nastupila je večeras u beogradskoj boemskoj četvrti Skadarliji.

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Tim povodom govorila je i o velikom solističkom koncertu koji će održati 19. novembra u Plavoj dvorani Sava centra, povodom četiri decenije karijere.

Pevačica se uveliko priprema za ovaj jubilej, a najveći izazov je odabir pesama koje će stati u dva do dva i po sata programa.

– Nije lako četrdeset godina karijere sabrati u jedan koncert. Toliko je pesama koje su obeležile moj život i karijeru da nije jednostavno napraviti izbor. Želim da to bude veče za pamćenje, ali i prilika da se poklonim publici i zahvalim svima koji su uz mene sve ove godine – istakla je Mira za "Večernje novosti".

Foto: Novosti

Na koncertu će se, između ostalih, čuti njeni veliki hitovi „Otkači“, „Ne daj me, majko“, „Manastirska vrata“, „Najbolji prijatelji“ i „Bilo bi joj“, pesme koje su obeležile njenu višedecenijsku karijeru.

Foto: Novosti

Četiri decenije na sceni za Miru nisu samo jubilej već i prilika da se osvrne na sve što je prošla, ali pre svega da zahvali onima zbog kojih njene pesme i danas žive – svojoj publici.