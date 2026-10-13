Poznati

SABOR NARODNE MUZIKE: Pobednici finalne večeri starogradske muzike i romansi su Ivana Dimkovski i Mladen Jovičić Miško (FOTO)

Душан Цакић

13. 10. 2026. u 23:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VEČERAS je održan jedinstveni praznik najbolje muzike i dobrog raspoloženja - osmi Sabor narodne muzike Srbije.

САБОР НАРОДНЕ МУЗИКЕ: Победници финалне вечери староградске музике и романси су Ивана Димковски и Младен Јовичић Мишко (ФОТО)

Foto: SEMUS

Izabrani su dvoje pobednika prema glasovima publike putem SMS - a i prema glasovima stručnog žirija.

Foto: SEMUS

Pobednica prema glasovima publike i SMS - a je Ivana Dimovski sa kompozicijom "Tvoje srce".

Foto: SEMUS

Apsolutni pobednik prve finalne večeri i prema glasovima stručnog žirija je Mladen Jovičić Miško sa kompozicijom "Lenka".

Foto: SEMUS

U četvrtak očekuje nas drugo finalno veče Sabora narodne muzike Srbije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"