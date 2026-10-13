SABOR NARODNE MUZIKE: Pobednici finalne večeri starogradske muzike i romansi su Ivana Dimkovski i Mladen Jovičić Miško (FOTO)
VEČERAS je održan jedinstveni praznik najbolje muzike i dobrog raspoloženja - osmi Sabor narodne muzike Srbije.
Izabrani su dvoje pobednika prema glasovima publike putem SMS - a i prema glasovima stručnog žirija.
Pobednica prema glasovima publike i SMS - a je Ivana Dimovski sa kompozicijom "Tvoje srce".
Apsolutni pobednik prve finalne večeri i prema glasovima stručnog žirija je Mladen Jovičić Miško sa kompozicijom "Lenka".
U četvrtak očekuje nas drugo finalno veče Sabora narodne muzike Srbije.
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