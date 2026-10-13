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SABOR NARODNE MUZIKE: Prvo finalno veče starogradskih pesama i romansi (FOTO)

Dušan Cakić

13. 10. 2026. u 22:21

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JEDINSTVENI praznik najbolje muzike i dobrog raspoloženja je počeo večeras, osmi Sabor narodne muzike Srbije.

САБОР НАРОДНЕ МУЗИКЕ: Прво финално вече староградских песама и романси (ФОТО)

Foto: Novosti

Tokom dve večeri programa festivala, večeras 13. i u četvrtak 15. oktobra, čućemo 32 nove kompozicije, a uživanje u muzici upotpuniće i učesnici revijalnog programa kao i vrhunski orkestri.

Foto: Novosti

Večeras ćemo čuti 16 numera pisanih u tom duhu koje će izvoditi dosta mladih izvođača, što obećava da se ova vrsta muzike lagano vraća na scenu.

Foto: Фото: Новости

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Voditelji večerašnjeg programa Sabora narodne muzike Srbije 2026. godine su Marija Veljković, Ivana Milenković i Stefan Mrvaljević.

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