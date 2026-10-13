SABOR NARODNE MUZIKE: Prvo finalno veče starogradskih pesama i romansi (FOTO)
JEDINSTVENI praznik najbolje muzike i dobrog raspoloženja je počeo večeras, osmi Sabor narodne muzike Srbije.
Tokom dve večeri programa festivala, večeras 13. i u četvrtak 15. oktobra, čućemo 32 nove kompozicije, a uživanje u muzici upotpuniće i učesnici revijalnog programa kao i vrhunski orkestri.
Večeras ćemo čuti 16 numera pisanih u tom duhu koje će izvoditi dosta mladih izvođača, što obećava da se ova vrsta muzike lagano vraća na scenu.
Voditelji večerašnjeg programa Sabora narodne muzike Srbije 2026. godine su Marija Veljković, Ivana Milenković i Stefan Mrvaljević.
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