NE BIH BIO U NJEGOVOJ KOŽI: Boban Rajović o slučaju Jakova Jozinovića i spornoj pesmi (FOTO)
PEVAČ Boban Rajović osvrnuo se na aktuelnu situaciju u vezi sa mladim hrvatskim izvođačem Jakovom Jozinovićem, koji je nedavno izveo pesmu Marka Perkovića Tompsona, poznatu po kontroverzama vezanim za ratna dešavanja.
Rajović smatra da je reč o pogrešnom potezu, ali ističe da mu nije lako da sudi o tome kako se mladi pevač sada oseća.
– Imali smo raznih situacija na estradi vezano za Hrvate, Srbe... Bilo je nekih koji su se našli u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. Neko je pokazivao pogrešan znak, ovaj simbol, onaj simbol, neko otpevao direktno protiv druge države, neko se bavio politikom... Bilo je raznih situacija. Ja prvi sam pravio greške i kajem se zbog toga, naravno. Nosimo veliku odgovornost u našem poslu i moramo jako da se pazimo. Ja sada, poučen iskustvom, naučio sam da sve ono što može da povredi čoveka, treba izbegavati – rekao je Rajović.
On je dodao da je Jozinovićev postupak bio pogrešan i da je pesma koju je izveo posebno osetljiva tema.
– Da je faul, faul je definitivno. Da to nije trebalo da se desi, apsolutno nije trebalo. Baš u ovom segmentu sa Jakovom, pesma je baš škakljiva. Kako će to nadležni organi osuditi, kako će javnost dalje da procesuira i šta će da bude, mogu da kažem samo – ne bih bio u njegovoj koži, jer znam da mu definitivno nije lako. Kako on razmišlja u svojoj glavi, to samo on zna – istakao je pevač.
Rajović se osvrnuo i na kolege koje su podržale Jozinovića dolaskom na njegov koncert, ističući da bi voleo da je takvu podršku video i u svom slučaju.
– Juče su me pitali već za to, ja sam rekao: „Pa gde nađoste mene, niti ga poznajem, niti sam vodio računa o njegovoj karijeri“. To bolje da pitate moje kolege koje su se utrkivale ko će da dođe u Sava centru da bude u prvom redu ili njegov gost na bini. Toliki broj kolega koji je bio kod njega na koncertu da njega ispoštuju, ne znam da li bi mene ispoštovali na koncertu u Sava centru, jer očigledno nisam toliko aktuelan u njihovim očima. Sve je sada samo hajp – poručio je Boban.
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