HILJADE GLASOVA PEVALO UGLAS: Aca Lukas "zapalio" Arenu u Sofiji (FOTO)

FOLK zvezda Aca Lukas večeras je održao veliki solistički koncert u prepunoj Areni u Sofiji, gde je bugarska publika od prvih taktova pokazala koliko voli njegove pesme.

Foto: Privatna arhiva

Aca je koncert otvorio hitom „Voliš li me“, a potom su se nizale numere koje su obeležile njegovu karijeru.

Foto: Privatna arhiva

Hiljade obožavalaca pevale su uglas sa Lukasom, dok su svetla i ovacije stvorili atmosferu za pamćenje.