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HILJADE GLASOVA PEVALO UGLAS: Aca Lukas "zapalio" Arenu u Sofiji (FOTO)

Dušan Cakić

10. 10. 2026. u 23:55

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FOLK zvezda Aca Lukas večeras je održao veliki solistički koncert u prepunoj Areni u Sofiji, gde je bugarska publika od prvih taktova pokazala koliko voli njegove pesme.

ХИЉАДЕ ГЛАСОВА ПЕВАЛО УГЛАС: Аца Лукас запалио Арену у Софији (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Aca je koncert otvorio hitom „Voliš li me“, a potom su se nizale numere koje su obeležile njegovu karijeru.

Foto: Privatna arhiva

Hiljade obožavalaca pevale su uglas sa Lukasom, dok su svetla i ovacije stvorili atmosferu za pamćenje.

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