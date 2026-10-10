HILJADE GLASOVA PEVALO UGLAS: Aca Lukas "zapalio" Arenu u Sofiji (FOTO)
FOLK zvezda Aca Lukas večeras je održao veliki solistički koncert u prepunoj Areni u Sofiji, gde je bugarska publika od prvih taktova pokazala koliko voli njegove pesme.
Aca je koncert otvorio hitom „Voliš li me“, a potom su se nizale numere koje su obeležile njegovu karijeru.
Hiljade obožavalaca pevale su uglas sa Lukasom, dok su svetla i ovacije stvorili atmosferu za pamćenje.
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