ZASENILA U BELOM: Mirna Košanin uživala sa lepoticama (FOTO)
PEVAČICA Mirna Košanin bila je članica žirija na polufinalnom izboru za Mis Srbije 2027, održanom u Vrdniku pod sloganom „Lepota sa smislom“.
Titulu Mis Vrdnik ponela je dvadesetčetvorogodišnja Jelena Preočanin iz Beograda, studentkinja Medicinskog fakulteta.
Nakon svečanog programa, Mirna je održala koncert, započevši nastup novom pesmom „Vinari“.
U elegantnoj beloj haljini, pevačica je nastavila veče uz muziku i druženje s publikom.
Istakla je da joj je bilo zadovoljstvo da učestvuje u događaju koji, osim lepote, promoviše obrazovanje, ambiciju i ličnost devojaka.
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