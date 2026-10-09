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ZASENILA U BELOM: Mirna Košanin uživala sa lepoticama (FOTO)

Dušan Cakić

09. 10. 2026. u 22:34

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PEVAČICA Mirna Košanin bila je članica žirija na polufinalnom izboru za Mis Srbije 2027, održanom u Vrdniku pod sloganom „Lepota sa smislom“.

ЗАСЕНИЛА У БЕЛОМ: Мирна Кошанин уживала са лепотицама (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Titulu Mis Vrdnik ponela je dvadesetčetvorogodišnja Jelena Preočanin iz Beograda, studentkinja Medicinskog fakulteta.

Nakon svečanog programa, Mirna je održala koncert, započevši nastup novom pesmom „Vinari“.

Foto: Privatna arhiva

U elegantnoj beloj haljini, pevačica je nastavila veče uz muziku i druženje s publikom.

Istakla je da joj je bilo zadovoljstvo da učestvuje u događaju koji, osim lepote, promoviše obrazovanje, ambiciju i ličnost devojaka.

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