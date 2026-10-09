OD TEŠKOG ŽIVOTA, DO NOVOG POČETKA! Željko Mitrović pomirio zavađenu PORODICU i majici petoro dece obećao izgradnju NOVOG DOMA!

VLASNIK i direktor Pink Media Group Željko Mitrović nastavlja da pomaže porodicama koje žive u teškim uslovima.

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Ovoga puta posetio je porodicu Kostić u Kragujevcu, samohranu majku Mariju koja brine o petoro dece, a osim poklona i novčane pomoći, pomogao je i u rešavanju dugogodišnjeg porodičnog i stambenog problema. Marija Kostić, koja sama brine o petoro mališana, godinama živi pod velikim pritiskom. Krov nad glavom na periferiji Kragujevca, umesto sigurnosti, donosio joj je dodatnu brigu, budući da kuća pripada njenom bivšem svekru, sa kojim je bila u veoma lošim odnosima.

Zategnuti odnosi između njih dodatno su otežavali svakodnevni život porodice. U prostoru u kojem odgaja svoju decu, Marija se osećala kao nepoželjan gost, a komunikacija sa bivšim svekrom gotovo da nije postojala. Željko Mitrović odlučio je da pokuša da sruši taj zid i pronađe rešenje. Prilikom posete upoznao je mališane i uručio im brojne poklone u vidu moderne garderobe, popularnih igračaka, a majci čak - pola miliona dinara.

„Taj sam koji treba da donosi poklone, ali divni ste klinci. Hvala vam!“ – rekao je Mitrović kada je video da su mališane pripremili poklone za njega.

Međutim, pokloni su bili samo početak. Mitrović je odmah želeo da razgovara i o problemima sa kojima se porodica suočava.

„Ne postoji problem koji ne može biti rešen. Kad to usvojiš i kad to znaš, onda stvari mogu da se reše.“ - poručio je Mitrović.

Posebno ga je zabrinula činjenica da Marija sa petoro dece živi u kući koja nije njena i da je zbog narušenih odnosa sa bivšim svekrom svakodnevno pod velikim pritiskom.

„Ovde boravite sa decom, a oni isto žive u ovoj kući? Imamo ideju. Idem da razgovaram s njim. Zamolio sam ga da me sačeka ovde.“ - rekao je Mitrović.

Ubrzo je usledio razgovor sa Marijinim bivšim svekrom Francom. Mitrović je pokušao da smiri situaciju i pronađe zajednički jezik između njih.

Razgovor je urodio plodom, pa je postignut dogovor da se odnosi poprave i da porodica ubuduće funkcioniše u mirnijoj atmosferi.

„Sada smo rešili odnose da budu pristojni i da budu u nekoj boljoj fazi nego što su bili. Vidiš kako ljudi uvek mogu da se dogovore. Zapravo, nije to tako teško.“ - poručio je Mitrović.

Ipak, najveća vest za Mariju i njenu decu tek je usledila.

„Rešili smo stambeni problem. Ona treba samo nešto da uradi i čim to uradi, mi dolazimo ovde sa kućom iz snova.“ - najavio je Mitrović.

Željko je objasnio da je u okviru akcije pomoći porodicama cilj da se, pored finansijske podrške, pronađu i trajna rešenja za one kojima je potreban siguran dom.

„Pored finansijske i svakakve pomoći, njima je potrebno i mesto prebivališta koje bi bilo stalnog karaktera. Za dve porodice već gradimo kuće, počeli smo, već smo u fazi projektovanja.“ - kazao je Mitrović.

Kako je dodao, veliki broj porodica nalazi se u sličnoj situaciji, zbog čega želi da se pomoć dodatno proširi.

„Ovo je akcija u kojoj pokušavamo da pomognemo što većem broju porodica, uglavnom onima koje na čelu imaju samohranu majku ili samohranog oca i četvoro, petoro, šestoro, sedmoro ili više dece.“ - istakao je Mitrović.

Foto: TV PINK Youtube print screen

Govoreći o planovima za Kragujevac, Mitrović je najavio i otvaranje fabrike, po uzoru na projekat u Čačku.

„Mislim da ćemo u Kragujevcu napraviti jednu fabrikicu koja će nam omogućiti da lakše pomažemo sve te porodice, kao što smo to uradili u Čačku.“ - rekao je Mitrović.

Foto: TV PINK Youtube print screen

Marija nije krila zahvalnost zbog svega što je učinjeno za njenu porodicu.

„Hvala vam puno na svemu. Ne znam šta bih vam rekla, svaka vaša pomoć nam je dobrodošla.“ - poručila je ona.

Foto: TV PINK Youtube print screen

Dolazak Željka Mitrovića u Kragujevac nije doneo samo poklone i finansijsku pomoć. Dvorište u kojem se dugo prolazilo bez reči postalo je mesto susreta i novog početka.

Foto: TV PINK Youtube print screen

Porodicu Kostić sada očekuje još jedan veliki korak - izgradnju novog doma, u kojem će Marija i njeno petoro dece dobiti priliku za sigurniji i bezbrižniji život, a ono što je počelo kao humanitarna poseta, završilo se pomirenjem, dogovorom i obećanjem da će ova porodica uskoro dobiti svoj novi, topliji i sigurniji dom.



