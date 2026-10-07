POSLE KARNEGI HOLA, JASMIN LEVI STIŽE U BEOGRAD: "Ne pevam da bih ljude rastužila, već da bih im dozvolila da osećaju"

JEDAN od najprepoznatljivijih glasova svetske world music scene, Jasmin Levi, posle velike američke turneje i povratka u čuveni Karnegi Hol, 6. novembra stiže u Plavu dvoranu Sava Centra. Beogradskoj publici predstaviće koncert "One More Night" – emotivno putovanje kroz sefardsku muziku, flamenko, tango i mediteranski zvuk.

Photo: Produkcija Stars and More

- Ne pevam da bih ljude učinila tužnim. Pevam da bih im dozvolila da osećaju. Za mene tuga nikada nije samo tuga – ona je vrata. Ponekad moramo da uđemo u najdublje i najmračnije delove sebe da bismo ponovo pronašli svetlost - kaže Jasmin Levi uoči beogradskog koncerta.

Nova turneja donosi i drugačiji scenski izraz umetnice, a jedan od najupečatljivijih trenutaka programa biće njena interpretacija argentinskog tanga „Los Mareados“. Jasmin ovu pesmu pretvara u malu pozorišnu scenu o ljubavi i rastanku: dve stolice, sto, dva šešira, haljina i par cipela predstavljaju tragove žene koja nije prisutna, ali čije se prisustvo oseća.

- Za mene se ova pesma ne peva – ona se živi. To su istovremeno teatar, muzika, sećanje i oproštaj. Mislim da umetnička zrelost ne znači uvek raditi više. Ponekad znači raditi manje, ali osećati više. Tišina, pogled ili udah mogu da kažu više od visokog tona- poručuje Jasmin Levi.

Photo: Produkcija Stars and More

Beogradski koncert dolazi nakon velike američke turneje tokom koje se Jasmin Levi, posle dve decenije, vratila na scenu Karnegi Hola – mesta na kojem je svojevremeno započelo njeno američko muzičko putovanje.

"Vratiti se tamo posle 20 godina bilo je kao da se zatvorio jedan krug. Kada mi je publika već od prvih tonova pružila ovacije, osetila sam nešto veoma snažno. Podsetilo me je zašto i dalje pevam, putujem i iznova otvaram svoje srce"

Posebnu emociju nosi i povratak pred beogradsku publiku.

"Beograd za mene nije samo još jedan grad na turneji. Beograd je ličan. Kada vam publika pruži ljubav i poverenje, želite da joj date sve. Znam da ću imati tremu u Sava Centru, ali onu koja dolazi iz ljubavi, poštovanja i želje da potpuno otvorite srce.“

Jasmin Levi nastupiće 6. novembra u Plavoj dvorani Sava Centra, u okviru turneje "One More Night". Ulaznice su u prodaji – Tickets | Yasmin Levy