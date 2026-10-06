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NIKAD NIJE KASNO ZA NOVI POČETAK: Tanja Savić se sa sinovima i Mukijem preselila u Beograd (FOTO)

Dušan Cakić

06. 10. 2026. u 16:36

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FOLK zvezda Tanja Savić sa sinovima Maksimom i Đorđem i partnerom Mukijem Bešićem preselila se u Beograd na vodi, gde je kupila stan i započela novo životno poglavlje.

НИКАД НИЈЕ КАСНО ЗА НОВИ ПОЧЕТАК: Тaња Савић се са синовима и Мукијем преселила у Београд (ФОТО)

FOTO: Privatna arhiva

Posle godina provedenih u rodnom Smederevu, odlučila je da porodični dom sada gradi u prestonici, gde sa najbližima stvara nove uspomene.

FOTO: Privatna arhiva

- Nikad nije kasno za novi početak. Novi život, nova snaga. Život nas lomi i ne štedi, neki ljudi odlaze, stvaraju se nove prilike i onda shvatiš da čoveku ništa drugo nije potrebno osim zdravlja i mira - rekla je Tanja za "Novosti".

FOTO: Privatna arhiva

Pevačica uživa u novom domu, koji polako postaje mesto okupljanja porodice i prijatelja. Posebno joj, kako ističe, prijaju mir, bliskost sa najmilijima i prilika da sa novom snagom krene u novo poglavlje.

FOTO: Privatna arhiva

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