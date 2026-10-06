NIKAD NIJE KASNO ZA NOVI POČETAK: Tanja Savić se sa sinovima i Mukijem preselila u Beograd (FOTO)
FOLK zvezda Tanja Savić sa sinovima Maksimom i Đorđem i partnerom Mukijem Bešićem preselila se u Beograd na vodi, gde je kupila stan i započela novo životno poglavlje.
Posle godina provedenih u rodnom Smederevu, odlučila je da porodični dom sada gradi u prestonici, gde sa najbližima stvara nove uspomene.
- Nikad nije kasno za novi početak. Novi život, nova snaga. Život nas lomi i ne štedi, neki ljudi odlaze, stvaraju se nove prilike i onda shvatiš da čoveku ništa drugo nije potrebno osim zdravlja i mira - rekla je Tanja za "Novosti".
Pevačica uživa u novom domu, koji polako postaje mesto okupljanja porodice i prijatelja. Posebno joj, kako ističe, prijaju mir, bliskost sa najmilijima i prilika da sa novom snagom krene u novo poglavlje.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)