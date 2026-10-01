NEKE STVARI U ŽIVOTU MORAJU DA SE PRILAGODE OKOLNOSTIMA: Ilda Šaulić o novim poslovnim izazovima, koncertu i porodičnim obavezama (FOTO)

MUZIČKA zvezda Ilda Šaulić nastavlja da niže nove poslovne izazove, a jedan od njih očekuje je već 13. oktobra, kada će učestvovati na "Saboru narodne muzike Srbije", u organizaciji Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) i Radio-televizije Srbije.

Foto: Novosti

Publici će se predstaviti kompozicijom „Majčina molitva“, u takmičarskoj večeri koja je rezervisana "Starogradske pesme i romanse", za koju muziku potpisuje Mlađa Stojanović, aranžman Aleksandar Aca Sofronijević, dok je za tekst zaslužan Mikos Mikeli.

– Lepa je numera, prava narodna pesma i drago mi je što ću imati priliku da je predstavim publici na ovako značajnom festivalu. Verujem da će pesma pronaći put do slušalaca i da će im se dopasti - rekla je Ilda za "Večernje novosti".

Iako je do kraja godine očekuje još novih poslovnih planova, jedna važna obaveza ipak je morala da bude pomerena. Koncert koji je bio zakazan za 26. novembar u Plavoj dvorani Sava centra, iz privatnih razloga, biće održan na proleće 2027. godine.

– Neke stvari u životu jednostavno moraju da se prilagode okolnostima. Koncert nije otkazan, već samo pomeren i radujem se tom susretu sa publikom na proleće. Verujem da će nam tada biti još lepše. Foto: Novosti

A dok se nižu profesionalne obaveze, Ildinu svakodnevicu ispunjavaju i one porodične. Početak nove školske godine doneo je i dobro poznat ritam svakog roditelja, školu, domaće zadatke, učenje i svakodnevno praćenje đačkih obaveza njene ćerke Eme.

– Kao i svaki roditelj, tu sam za svoje dete. Početak škole uvek donese malo drugačiju organizaciju, ima domaćih zadataka, obaveza i svega što ide uz to. Nekad pomažem, nekad samo pratim, ali je najvažnije da sam tu i da vodim računa o svemu što je Emi potrebno - poručila nam je pevačica. Foto: Novosti

Tako se kod Ilde, paralelno sa novim muzičkim planovima, odvija i onaj najvažniji, porodični deo života. A posle „Majčine molitve“ i novog susreta sa publikom na „Saboru narodne muzike Srbije“, ostaje još dovoljno vremena za nove pesme, nastupe i iznenađenja koja, kako najavljuje, tek slede.

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