NEKE STVARI U ŽIVOTU MORAJU DA SE PRILAGODE OKOLNOSTIMA: Ilda Šaulić o novim poslovnim izazovima, koncertu i porodičnim obavezama (FOTO)
MUZIČKA zvezda Ilda Šaulić nastavlja da niže nove poslovne izazove, a jedan od njih očekuje je već 13. oktobra, kada će učestvovati na "Saboru narodne muzike Srbije", u organizaciji Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) i Radio-televizije Srbije.
Publici će se predstaviti kompozicijom „Majčina molitva“, u takmičarskoj večeri koja je rezervisana "Starogradske pesme i romanse", za koju muziku potpisuje Mlađa Stojanović, aranžman Aleksandar Aca Sofronijević, dok je za tekst zaslužan Mikos Mikeli.
– Lepa je numera, prava narodna pesma i drago mi je što ću imati priliku da je predstavim publici na ovako značajnom festivalu. Verujem da će pesma pronaći put do slušalaca i da će im se dopasti - rekla je Ilda za "Večernje novosti".
Iako je do kraja godine očekuje još novih poslovnih planova, jedna važna obaveza ipak je morala da bude pomerena. Koncert koji je bio zakazan za 26. novembar u Plavoj dvorani Sava centra, iz privatnih razloga, biće održan na proleće 2027. godine.
– Neke stvari u životu jednostavno moraju da se prilagode okolnostima. Koncert nije otkazan, već samo pomeren i radujem se tom susretu sa publikom na proleće. Verujem da će nam tada biti još lepše.
A dok se nižu profesionalne obaveze, Ildinu svakodnevicu ispunjavaju i one porodične. Početak nove školske godine doneo je i dobro poznat ritam svakog roditelja, školu, domaće zadatke, učenje i svakodnevno praćenje đačkih obaveza njene ćerke Eme.
– Kao i svaki roditelj, tu sam za svoje dete. Početak škole uvek donese malo drugačiju organizaciju, ima domaćih zadataka, obaveza i svega što ide uz to. Nekad pomažem, nekad samo pratim, ali je najvažnije da sam tu i da vodim računa o svemu što je Emi potrebno - poručila nam je pevačica.
Tako se kod Ilde, paralelno sa novim muzičkim planovima, odvija i onaj najvažniji, porodični deo života. A posle „Majčine molitve“ i novog susreta sa publikom na „Saboru narodne muzike Srbije“, ostaje još dovoljno vremena za nove pesme, nastupe i iznenađenja koja, kako najavljuje, tek slede.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NENAD MANOJLOVIĆ NAPUSTIO GRAND: Za tri nedelje zaradio skoro milion:
01. 10. 2026. u 20:31
Putin poslao poruku: Nadam se da će Vučić biti premijer Srbije
2026-10-01 19:20:00
Novi Putinov namet: Udara po džepu, evo kako to utiče na Ruse u Srbiji
2026-10-01 15:39:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)