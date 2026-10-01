JELENA TOMAŠEVIĆ SE VRAĆA U NOVI SAD: Posle prošlogodišnjeg koncerta, ponovo pred publikom (FOTO)

POP pevačica Jelena Tomašević vraća se u Srpsko narodno pozorište, gde će 22. novembra ponovo održati koncert pred novosadskom publikom.

Foto: Miloš Nadaždin

Jelena je prošlog decembra na istoj sceni priredila veče ispunjeno njenim poznatim pesmama i emocijama, a susret sa publikom ostao joj je u posebnom sećanju.

Foto: Miloš Nadaždin

- Prošli koncert u Novom Sadu mi je zaista ostao u posebnom sećanju. Bilo je mnogo emocija, divne energije i osećaja da smo svi zajedno napravili jedno lepo veče. Zato mi je posebno drago što se vraćamo tako brzo - rekla je Jelena za "Večernje novosti".

Na repertoaru će se naći njeni poznati hitovi „Jutro“, „Oro“ i „Ime moje“, kao i pesme sa albuma „Iskrena“ i druge numere koje publika rado sluša uživo.