NENAD MANOJLOVIĆ NAPUSTIO GRAND: Za tri nedelje zaradio skoro milion:
PEVAČ Nenad Manojlović pre mesec dana doneo je radikalnu promenu da napusti Grand, i počne sve otpočetka posle 10 godina.
Naime, on je započeo novu saradnju sa EMDC, i otvorio novi jutjub kanal.
Neša je sve ovo uradio taman kad je odlučio da poublici predstavi svoj prvi album, a zahvaljujući ovoj odluci - on je za 3 nedelje dobio čak 800.000 pregleda na svojim pesmama.
Ono čemu je ostao dosledan, jesu saradnici. Neša je na svom prvom albumu odlučio da sarađuje sa čuvenim Petrom Stokanovićem, koji mu je napisao najveći hit “Ti meni, ja tebi”.
O bakšišu
Na Šabačkom vašaru, Nenad Manojlović još jednom je pokazao zašto važi za jednog od najtraženijih izvođača kada je u pitanju dobra zabava.
Iako priznaje da je atmosfera odlična, Nenad je otkrio da bakšiša na vašaru uvek ima, ali da mnogi pevači nisu uspeli da novac iskoriste za kupovinu stanova.
- Bakšiša je uvek bilo, ali mnogi nisu kupili stanove, malo je i do toga kako se sačuvaju pare -istakao je nedavno Manojlović.
On je naglasio da mu nastupi na vašaru nikada nisu predstavljali razlog za stid. Po njegovim rečima, odrastao je uz narodnu muziku i pevače koji su mu bili uzori, pa mu je rad na vašarima prirodan deo karijere.
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