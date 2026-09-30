OTKRIO ZA KOJE PESME UZME NAJVEĆI BAKŠIŠ: Borko Radivojević priznao kakvi su pevači za saradnju (FOTO)

BORKO Radivojević i njegov orkestar večeras su svirali najveće hitove Tome Zdravkovića na koncertu koji je održan u njegovu čast

Foto: ATA Images/A. A.

Pred sam izlazak na binu, Borko nam je otkrio za koje pesme uzima najveći bakšiš, kao i koliko danas živi uspomena na legendarnog Tomu.

On smatra da je Toma pevač sa najviše hitova na ovim prostorima.

- Ja imam 42 godine, imao sam 7 godina kada je Toma preminuo, za mene je velika čast da sa svojim orkestrom nastupim na ovakvom događaju. Ceo koncert ćemo mi svirati. Poslednjih dana sam razmišljao o njegovim pesmama i shvatio da on ima najviše hitova od svih pevača kada uzmemo u obzir koliko je pesama snimio, a koliko od njih su postali hitovi. Mislim samo da u to vreme nisu shvaćene sve na pravi način - rekao je on, pa nastavio:

- Mislim da se u ovom vremenu ne bi snašao, imao je drugačiji život, ali isto tako mislim da bi ga narod više cenio i bio bi priznatiji nego tada.

Borko nam je rekao i koje Tomine najčešće peva i za koje uzima najbolji bakšiš.

- "Kafana je moja sudbina", "Samo nju ne kuni majko", "Pesme moje"... Ima ih dosta - rekao je Borko i otkrio ko ga sa estrade podseća na Tomu.

- Mene na Tomu najviše podseća Aca Lukas. On ima kompletnu životnu priču koja me na to podseća. Jedno vreme smo bili u muzičkom vakumu, sada kreće da se vraća prava muzika. Imamo Milančeta Radosavljevića koji je sve razvalio i to tako treba. Muzika koja nije kvalitetna, ona ne može da traje.

Foto: ATA Images/A. A.

Njemu je letnja sezona bila radna, a kaže da ima dosta zakazanih nastupa i u narednom periodu.

- Baš dosta nastupa je bilo, i dalje to ne staje, još traje. Pripremamo se polako za neke nove projekte i drugačije. U Rumuniji imamo veliki koncert u Bukureštu gde nastupamo kod naše koleginice. Dugo godina nastupam u Rumuniji i nismo imali kikseve.

Kako je i sam sarađivao sa Snežanom Đurišić otkrio je da li je istina da je stroga u poslu.

- Sa Snežanom sam dosta radio, da je stroga jeste, ali nije zahtevna ako je sa druge strane sve kako treba. Ja to podržavam, tako i treba.

- Nikada mi niko nije ukrao bakšiš da ja znam. Imao sam velike bakšiše, ja to ne vezujem za novac. Meni je drago da mi te ljude zadovoljimo na taj način, pa nam oni daju novac. Svakako, koliko god zvučalo neistinito, nikada nisam radio zbog para. Draži mi je aplauz i osmeh na licima ljudi - rekao je on.

Na pitanje da li bi pratio na Šabačkom vašaru Eru i Atinu Ferari, Borko kaže:

- Ne znam kako da odgovorim na ovo, mislim da ne bih mogao da pratim. To je malo drugačija muzika od ovoga što radimo.