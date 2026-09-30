KEBA RASPLAKAO GORDANU ZDRAVKOVIĆ: Pevao Tomin hit pa sišao u publiku, zagrlio Tominu udovicu, ona lije suze (FOTO)

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba večeras je jedan od izvođača na velikom koncertu posvećenom Tomi Zdravkoviću, koji se održava u Plavoj dvorani Sava centra u Beogradu.

Foto: Novosti

Sala je ispunjena do poslednjeg mesta, a među publikom su i Tomina supruga Gordana Zdravković i ćerka Žaklina Zdravković.

Keba je na scenu izašao sa velikom emocijom, a osim što je pevao Tomine pesme, izvodio ih je uz gitaru koju je svirao, čime je dodatno upotpunio atmosferu večeri posvećene legendarnom pevaču.

Ipak, posebno emotivan trenutak usledio je kada je Keba sišao sa bine i uputio se ka publici, pravo do Tomine udovice Gordane.

FOTO: Novosti

Pevač joj je tom prilikom otpevao jedan od Tominih velikih hitova, dok Gordana nije mogla da sakrije emocije. Sve vreme je plakala i brisala suze, a prizor je dirnuo sve prisutne u sali.

Veče u Sava centru protiče u znaku Tominih bezvremenskih pesama, a njegove kolege kroz svoje nastupe čuvaju sećanje na velikog pevača i boema, 35 godina nakon njegove smrti.