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U ČAST TOME ZDRAVKOVIĆA: Ana Bekuta, Dragan Kojić, Slavko Banjac i drugi pevali njegove hitove na memorijanom koncertu (FOTO)

Dušan Cakić

30. 09. 2026. u 22:45

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VEČERAS je u Plavoj dvorani Sava centra održan veliki koncert posvećen Tomi Zdravkoviću pod simboličnim nazivom "Pesme moje, vi za mene živite".

У ЧАСТ ТОМЕ ЗДРАВКОВИЋА: Ана Бекута, Драган Којић, Славко Бањац и други певали његове хитове на меморијаном концерту (ФОТО)

FOTO: Novosti


Tokom cele večeri na muzičkoj noći povećenoj najvećem estradnom boemu pevale su velike muzičke zvezde među kojima su bili Ana Bekuta, Dragan Kojić Keba, Slavko Banjac i drugi.

Foto: FOTO: Novosti

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Svako od njih otpevao je Tomine velike hitove i podigao dvoranu na noge.

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