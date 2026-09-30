U ČAST TOME ZDRAVKOVIĆA: Ana Bekuta, Dragan Kojić, Slavko Banjac i drugi pevali njegove hitove na memorijanom koncertu (FOTO)
VEČERAS je u Plavoj dvorani Sava centra održan veliki koncert posvećen Tomi Zdravkoviću pod simboličnim nazivom "Pesme moje, vi za mene živite".
Svako od njih otpevao je Tomine velike hitove i podigao dvoranu na noge.
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