NISAM ONAKAV KAKVIM ME PREDSTAVLJAJU: Petar Grašo pred dolazak u Beograd prekinuo glasine o porodici (FOTO)

REGIONALNI pop pevač Petar Grašo 15. oktobra ponovo će stati pred beogradsku publiku, a uoči koncerta u Plavoj dvorani Sava centru govorio je i o životu daleko od reflektora, poslu, porodici, ali i slici koju javnost ima o njemu.

Foto: ATA Images/A. A.

Hrvatska muzička zvezda osvrnuo se i na pisanja o porodičnom biznisu kojim se njegova porodica godinama bavi.

Navodilo se da Grašo, pored muzičke karijere, stoji i iza ozbiljnog poslovnog sistema i višemilionskih prihoda. Foto: ATA Images/A. A.

Sam pevač, međutim, ne doživljava sebe na taj način, pa je jasno stavio do znanja da se ne prepoznaje u slici koja se o njemu stvara u javnosti.

- Nisam biznismen, pogotovo ne takvog tipa kakvim me predstavljaju - rekao je Grašo.

Njegov beogradski koncert biće prilika da se ponovo susretne sa publikom koja godinama prati njegov rad, dok on, kako ističe, svoj život i dalje pre svega vezuje za muziku, porodicu i posao koji se odvija daleko od medijske pažnje.

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