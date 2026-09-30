NISAM ONAKAV KAKVIM ME PREDSTAVLJAJU: Petar Grašo pred dolazak u Beograd prekinuo glasine o porodici (FOTO)
REGIONALNI pop pevač Petar Grašo 15. oktobra ponovo će stati pred beogradsku publiku, a uoči koncerta u Plavoj dvorani Sava centru govorio je i o životu daleko od reflektora, poslu, porodici, ali i slici koju javnost ima o njemu.
Hrvatska muzička zvezda osvrnuo se i na pisanja o porodičnom biznisu kojim se njegova porodica godinama bavi.
Navodilo se da Grašo, pored muzičke karijere, stoji i iza ozbiljnog poslovnog sistema i višemilionskih prihoda.
Sam pevač, međutim, ne doživljava sebe na taj način, pa je jasno stavio do znanja da se ne prepoznaje u slici koja se o njemu stvara u javnosti.
- Nisam biznismen, pogotovo ne takvog tipa kakvim me predstavljaju - rekao je Grašo.
Njegov beogradski koncert biće prilika da se ponovo susretne sa publikom koja godinama prati njegov rad, dok on, kako ističe, svoj život i dalje pre svega vezuje za muziku, porodicu i posao koji se odvija daleko od medijske pažnje.
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