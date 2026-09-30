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SLEDE DVE DECEMBARSKE NOĆI: Željko Samardžić ponovo pred beogradskom publikom (FOTO)

Dušan Cakić

30. 09. 2026. u 17:50

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POP zvezda Željko Samardžić i ove godine tradicionalno uoči Nove godine stiže pred beogradsku publiku, i to 12. i 14. decembra u Plavoj dvorani Sava centra.

СЛЕДЕ ДВЕ ДЕЦЕМБАРСКЕ НОЋИ: Жељко Самарџић поново пред београдском публиком (ФОТО)

Foto: Filip Šobot

Nakon što je prošlog decembra tokom tri večeri priređivao spektakle, popularni pevač u svoju koncertnu riznicu upisaće još dva datuma, ove godine.

- Moja beogradska publika i ja imamo posebnu vezu. Svaki put kada se sretnemo u Sava centru, pesma nas poveže već od prvih taktova. Zato se radujem novim susretima i večerima koje ćemo zajedno pamtiti - rekao je Željko za „Večernje novosti“.

Foto: Filip Šobot

Njegovi koncerti poznati su po burnim ovacijama, gromoglasnom aplauzu i horskom pevanju, a verna publika i ovog puta imaće priliku da uživa u najvećim hitovima iz bogate karijere „Grlici“, „Sipajte, još jedan viski“, „Da me nije“, „Dobar dan tugo“, „Bože, čuvaj tu ženu“, „Ljubavnik“, „9000“, „Možda“ i „Nisi ti za male stvari“, ali i pesmama novijeg datuma.

 

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