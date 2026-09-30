ODRŽAN POMEN TOMI ZDRAVKOVIĆU: Danas se navršava 35 godina od smrti najvećeg estradnog boema (FOTO)

POVODOM 35 godina od smrti Tome Zdravkovića, danas je na Centralnom groblju u Beogradu održan pomen legendarnom pevaču, čije pesme i dalje žive u srcima brojnih generacija.

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Njegova supruga Gordana Goca Zdravković, ćerka Žaklina, prijatelji i poštovaoci njegove muzike okupili su se da odaju počast čoveku koji je u pesme pretočio svoje najdublje emocije i ostavio neizbrisiv trag u našoj muzici. Foto: Novosti

Prošlo je 35 godina otkako nas je napustio, ali vreme nije umanjilo ljubav prema Tomi. Njegov glas i stihovi i danas prate najlepše i najteže trenutke, bude uspomene i pružaju utehu. Foto: Novosti

U njegovim pesmama svako pronalazi deo sopstvenog života, neku ljubav, rastanak, neprežaljenu tugu ili davno sačuvanu sreću.

Sećanje na najvećeg estradnog boema nastaviće se večeras u Sava centru, gde će, na inicijativu njegove porodice, biti održan koncert njemu u čast. Foto: Novosti

Publika će imati priliku da čuje pesme koje je Toma izvodio i stvarao, a koje su odavno postale deo naših života.

Biće to veče ljubavi, uspomena i zahvalnosti, posvećeno čoveku koji je pevao iz duše i čija muzika nastavlja da spaja ljude. Jer, dok god se njegove pesme pevaju i osećaju, Toma ostaje među nama.

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