OD KLUBOVA I VESELJA DO ESTRADNE SCENE: "Miami" bend snima spot za pesmu "Prebolećeš to" (FOTO)

POSLE godina provedenih po beogradskim klubovima, svadbama i brojnim proslavama, „Miami“ bend spreman je za novi korak.

Foto: Miloš Lukić Beomedia

Tokom snimanja spota za pesmu „Prebolićeš to“, koja će uskoro biti objavljena, frontmen Stefan Denić otkriva za "Večenje novosti" da ova numera najavljuje njihov prvi studijski album.

- Veoma nam je važna pesma jer njome otvaramo jedno novo poglavlje. Album smo dugo pripremali i želimo da ga publici predstavimo postepeno. Do novembra i decembra objavljivaćemo po jednu ili dve pesme, a onda će ceo materijal biti dostupan slušaocima.

Iako su već dugo u muzičkom poslu, „Miami“ je tek sada odlučio da napravi ozbiljniji iskorak ka estradnoj sceni. Beogradska publika ih već dobro poznaje sa klupskih nastupa, dok su godinama bili traženi i za svadbe, rođendane i druga narodna veselja.

– Mi smo svoje godine odradili kroz nastupe i upravo nam je to iskustvo mnogo pomoglo. Sada želimo da ljudi upoznaju i našu autorsku stranu. Ne odričemo se onoga što smo radili do sada, već želimo da tome dodamo nešto novo i da se predstavimo i kao bend sa svojim pesmama - ističe Stefan. Foto: Miloš Lukić Beomedia

Zanimljivo je da je jedna od prvih pevačica „Miamija“ bila pop zvezda Katarina Ostojić Kaja, koja je upravo sa ovim sastavom pravila svoje prve muzičke korake.

– Kaja je važan deo naše istorije. Bila je naša prva pevačica i drago nam je što je jedan deo njenog muzičkog puta počeo upravo sa nama. Posle toliko godina lepo je osvrnuti se i videti koliko je ljudi prošlo kroz ovaj bend.

Poslednjih godina „Miami“ je stigao i do brojnih poznatih ličnosti, a nedavno su imali priliku da nastupaju na proslavi punoletstva i 18. rođendana Atine Tošić, ćerke muzičke dive Jelene Karleuše i fudbalskog menadžera Duška Tošića, kao i na proslavi 17. rođendana njene sestre Nike.

– Bila nam je velika čast što smo bili deo njihove proslave. Kada vas neko angažuje za jedan tako važan porodični trenutak, to je lepo priznanje za vaš rad. Na nama je bilo da napravimo dobru atmosferu i opravdamo poverenje. Foto: Miloš Lukić Beomedia

A sada, uz novu pesmu i najavu prvog studijskog albuma, „Miami“ želi da svoju energiju sa nastupa prenese i na muzičko tržište.

– Posle toliko godina rada znamo da ništa ne dolazi preko noći. Imamo iskustvo, imamo publiku i sada želimo da pokažemo i pesme koje su naše. „Prebolićeš“ je početak jedne nove priče i verujemo da će je publika prepoznati – zaključuje Denić za naš list.

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