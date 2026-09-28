SVE JE POČELO NA JEDNOJ PROBI: Nataša Bekvalac priredila neobičan presek karijere (FOTO)

POP zvezda Nataša Bekvalac odlučila je da svoje poznate pesme predstavi na drugačiji način, pa je tako nastalo izdanje "One night with Nataša live session", odnosno "Jedna noć sa Natašom" u uživo izdanju.

Foto: Dario Monar

Iako bi se očekivalo da na jednoj ovakvoj kompilaciji budu samo njeni najveći hitovi, pevačica je napravila drugačiji izbor i spojila pesme koje su obeležile različite periode njene karijere.

Ideja je, kako otkriva, nastala tokom jedne probe sa bendom, kada su njene pesme počele da dobijaju novu formu. Poznate melodije dobile su uživo aranžmane, uz doze rege zvuka, pa je tako nastao spoj starih pesama i nove muzičke energije.

- Nije mi bila ideja da napravim kompilaciju najvećih hitova, već da uzmem pesme koje volim i da ih kroz rad sa bendom predstavim onako kako ih sada osećam. Sve je počelo na jednoj probi, a onda smo krenuli da se igramo zvukom i da im damo neko novo, uživo ruho, sa dozama rege zvuka. Tako je nastala „Jedna noć sa Natašom“ – rekla je Nataša za „Večernje novosti“. Foto: Dario Monar

Kompilaciju otvara pesma „Tajne“, koja joj je posebno draga, a slede „Crni labud“, „Ja sam dobro“ i „Lave moj“. Na novom izdanju našla se i „Iz daleka“, njen duet sa Stefanom Đurićem Rastom, ovoga puta u živoj verziji.

Nataša je u ovom aranžmanskom izdanju predstavila i „Poker u dvoje“, kao i „Laži me“, prvu pesmu u njenoj karijeri. Među odabranim numerama je i „Brazil“ Bebi Dol, pesma koju pevačica voli, a koju je sada izvela u svom prepoznatljivom maniru. Na spisku su i „Miris“, pesma sa početka njene karijere, kao i „Hiljadu nula“ i „Izlečena“.

Muzička diva je nedavno proslavila 46. rođendan, a ovo izdanje stiže kao svojevrsni presek pesama koje su je pratile kroz različite periode karijere, ali i prilika da ih, zajedno sa svojim bendom, ponovo otpeva na način na koji ih danas doživljava.

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