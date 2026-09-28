MOJE PESME NISU IZMIŠLJENE, ONE SU DOŽIVLJENE: Zvonko Bogdan o vremenu koje se ne može vratiti (FOTO)

ZVONKO Bogdan 21. oktobra održaće veliki koncert "Sećanje na vreme koje se ponoviti neće" u Plavoj dvorani Sava centra, uz veliki Tamburaški orkestar Radio-televizije Vojvodine.

Foto: Damir Vujković

Bard panonske šansone beogradsku publiku povešće na muzičko putovanje kroz ravnicu, uspomene i pesme koje su obeležile generacije.

Tokom višedecenijske karijere Bogdan je stvorio prepoznatljiv muzički svet u kojem se prepliću autorske kompozicije, tradicionalne pesme i njegove interpretacije dela drugih autora. „U tom Somboru“, „Što se bore misli moje“, „Ima dana“, „Evo banke, Cigane moj“ i „Ko te ima, taj te nema“ samo su deo bogatog repertoara koji je postao sinonim za njegov muzički izraz.

Posebno mesto zauzimaju njegove autorske pesme, inspirisane stvarnim ljudima, susretima i događajima.

- Moje pesme nisu izmišljene, one su doživljene- kaže Bogdan za "Večernje novosti", ističući da se kroz njih vraća u detinjstvo i prošlost, oživljavajući uspomene na ljude i vreme koje je ostalo duboko urezano u njegovom životu. Foto: Damir Vujković

Emocije koje njegove pesme bude nisu, međutim, zaobišle ni samog izvođača.

- Što koncert dalje odmiče, to mi je teže - priznaje Bogdan, otkrivajući da ga tokom nastupa pesme vraćaju ljudima i događajima iz prošlosti.

Iako je decenijama na sceni, o penziji, kako kaže, ne odlučuje sam.

- Rado bih se povukao, ali mi ne daju - poručuje nam u svom stilu, a 21. oktobra neće mu dati ni Beograd, gde će sa tamburašima ponovo oživeti pesme i uspomene na vreme koje se, kroz njegovu muziku, i dalje nije završilo.

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