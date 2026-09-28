MOJE PESME NISU IZMIŠLJENE, ONE SU DOŽIVLJENE: Zvonko Bogdan o vremenu koje se ne može vratiti (FOTO)
ZVONKO Bogdan 21. oktobra održaće veliki koncert "Sećanje na vreme koje se ponoviti neće" u Plavoj dvorani Sava centra, uz veliki Tamburaški orkestar Radio-televizije Vojvodine.
Bard panonske šansone beogradsku publiku povešće na muzičko putovanje kroz ravnicu, uspomene i pesme koje su obeležile generacije.
Tokom višedecenijske karijere Bogdan je stvorio prepoznatljiv muzički svet u kojem se prepliću autorske kompozicije, tradicionalne pesme i njegove interpretacije dela drugih autora. „U tom Somboru“, „Što se bore misli moje“, „Ima dana“, „Evo banke, Cigane moj“ i „Ko te ima, taj te nema“ samo su deo bogatog repertoara koji je postao sinonim za njegov muzički izraz.
Posebno mesto zauzimaju njegove autorske pesme, inspirisane stvarnim ljudima, susretima i događajima.
- Moje pesme nisu izmišljene, one su doživljene- kaže Bogdan za "Večernje novosti", ističući da se kroz njih vraća u detinjstvo i prošlost, oživljavajući uspomene na ljude i vreme koje je ostalo duboko urezano u njegovom životu.
Emocije koje njegove pesme bude nisu, međutim, zaobišle ni samog izvođača.
- Što koncert dalje odmiče, to mi je teže - priznaje Bogdan, otkrivajući da ga tokom nastupa pesme vraćaju ljudima i događajima iz prošlosti.
Iako je decenijama na sceni, o penziji, kako kaže, ne odlučuje sam.
- Rado bih se povukao, ali mi ne daju - poručuje nam u svom stilu, a 21. oktobra neće mu dati ni Beograd, gde će sa tamburašima ponovo oživeti pesme i uspomene na vreme koje se, kroz njegovu muziku, i dalje nije završilo.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)