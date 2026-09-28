TEA TAIROVIĆ OSVAJA SVET: U čuvenoj italijanskoj košarkaškoj areni orila se "Balkanija" (FOTO)

HIT "Balkanija" muzičke zvezde Tee Tairović odjeknuo je u sportskoj areni Inalpi u Torinu, u Italiji, i za samo nekoliko trenutaka napravio atmosferu za pamćenje.

FOTO: Privatna arhiva

Naime, na jednom događaju, puštene je čuvenih hit muzičke zvezde, a čim su se začuli prvi taktovi popularne pesme, prisutni nisu ostali ravnodušni, već su krenuli da pevaju, igraju i u glas prate jedan od najvećih hitova popularne pevačice. Snimci atmosfere ubrzo su počeli da se dele na društvenim mrežama, a komentari na Tein račun samo su se nizali. FOTO: Privatna arhiva

Mnogi su upravo ovaj trenutak ocenili kao još jedan dokaz da Teina muzika odavno prelazi granice Balkana, a posebno su komentarisali činjenicu da se njen hit peva i u velikim evropskim gradovima.

https://t.co/VYhe7c4sgc — Ljubica Perić (@LjubicaPerrf) September 28, 2026

„Tea osvaja svet“, „Balkanija je zarazila i Italiju“, „Ovo je naša muzika“, samo su neki od komentara koji su se mogli videti uz snimke iz Torina.

https://t.co/MIn0EClmZ3 — Ljubica Perić (@LjubicaPerrf) September 28, 2026

Brojni korisnici društvenih mreža tagovali su Teu uz pesmu „Balkanija“, deleći video-zapise iz arene i ističući energiju koju njena muzika nosi. Posebnu pažnju privuklo je to što su ljudi, bez obzira na to odakle dolaze, zajedno pevali refren i uživali u dobro poznatom ritmu.

https://t.co/m6oO8kZukg — Ljubica Perić (@LjubicaPerrf) September 28, 2026

„Balkanija“ je tako dobila još jedan trenutak koji potvrđuje njenu popularnost, a Tea Tairović još jednom pokazala zbog čega njeni nastupi i pesme privlače pažnju publike širom regiona i van njega.

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