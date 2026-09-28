TEA TAIROVIĆ OSVAJA SVET: U čuvenoj italijanskoj košarkaškoj areni orila se "Balkanija" (FOTO)
HIT "Balkanija" muzičke zvezde Tee Tairović odjeknuo je u sportskoj areni Inalpi u Torinu, u Italiji, i za samo nekoliko trenutaka napravio atmosferu za pamćenje.
Naime, na jednom događaju, puštene je čuvenih hit muzičke zvezde, a čim su se začuli prvi taktovi popularne pesme, prisutni nisu ostali ravnodušni, već su krenuli da pevaju, igraju i u glas prate jedan od najvećih hitova popularne pevačice. Snimci atmosfere ubrzo su počeli da se dele na društvenim mrežama, a komentari na Tein račun samo su se nizali.
Mnogi su upravo ovaj trenutak ocenili kao još jedan dokaz da Teina muzika odavno prelazi granice Balkana, a posebno su komentarisali činjenicu da se njen hit peva i u velikim evropskim gradovima.
„Tea osvaja svet“, „Balkanija je zarazila i Italiju“, „Ovo je naša muzika“, samo su neki od komentara koji su se mogli videti uz snimke iz Torina.
Brojni korisnici društvenih mreža tagovali su Teu uz pesmu „Balkanija“, deleći video-zapise iz arene i ističući energiju koju njena muzika nosi. Posebnu pažnju privuklo je to što su ljudi, bez obzira na to odakle dolaze, zajedno pevali refren i uživali u dobro poznatom ritmu.
„Balkanija“ je tako dobila još jedan trenutak koji potvrđuje njenu popularnost, a Tea Tairović još jednom pokazala zbog čega njeni nastupi i pesme privlače pažnju publike širom regiona i van njega.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
STIGAO DO LEJKERSA: 2Soma osvaja publiku i van Balkana (FOTO)
26. 09. 2026. u 16:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)