POBEĐUJEM VEŠTAČKU INTELIGENCIJU 7 PREMA 5! Bajaga, koji uskoro gostuje u Parizu, za "Novosti", o svojoj karijeri i budućim projektima

Četiri četiri dva puta četiri. Upravo toliko kilometara preći će Momčilo Bajagić Bajaga za predstojeći pariski koncert.

Foto: Goran Čvorović

Interesovanje je veliko, a kako i ne bi bilo. Jer, Bajagu slušaju sve generacije, a kada se to "pomnoži" sa stepenom nostalgije, nastane dobitna kombinacija.

Bila je ovo prilika da porazgovaramo s čuvenim muzičarem ne samo o nastupu u Gradu svetlosti, već i o njegovoj karijeri, mlađim generacijama koje dolaze i njihovom odnosu prema muzici i životu.

- Svirao sam više puta u Parizu, ali poslednji put je to bilo bio pre čak 29 godina, na Pigalu. Nije do ove pauze došlo s nekim posebnim razlogom. Prosto, tako se desilo. Svirali smo u međuvremenu mnogo puta u Severnoj Americi, Australiji, Lonodnu, Beču, ali Pariz, nekako, nije nije dolazio na red. A vreme prolazi – kaže Bajaga za "Novosti".

• Kad sa bine pogledate publiku posle toliko godina, menja li se nešto u njihovom ili vašem pogledu?

- Iskreno, ne baš mnogo. Menja se samo to što nam dolazi puno klinaca na svirke. Posebno me oduševljava to što znaju tekstove pesama napamet. A većina te dece rodila se posle objavljivanja tih pesama.

• Kako to objašnjavate?

- Verovatno su im ih roditelji puštali kada su bili mali, umesto uspavanke! Šalu na stranu, ta muzika koju smo pravili, ja i drugi izvođači, u to vreme, drugačija je od ove danas, i možda im je zato zanimljiva.

• Kako ste uspeli da stvorite pesme koje zanimaju drugu, pa možda sad već i treću generaciju?

- Dok sam ih komponovao i pisao, nikada nisam mislio o tome koga će to interesovati. Sada na koncertima vidim u publici decu iz osnovne i srednje škole, dolaze i tek nešto mlađi od nas, ali i naša generacija. Imamo publiku od 7 do 77 godina. I zbog toga mi je veoma drago.

• Znači, ostali ste večno mladi?

- U muzici nema starenja!

• Aktuelna turneja obuhvata četrdeset godina stvaralaštva, a već se praktično protegla u četrdeset drugu. Kad se "promešaju" ove brojke, sve neodoljivo podseća na onih čuvenih 442 do Beograda…

- Ta brojka je slučajnost. Bilo je to vreme albuma "S druge strane jastuka" i mi smo tada celu tu godinu proveli u kombiju. Odsvirali smo doslovno dvesta koncerata. Bilo je to baš, baš mnogo. Pisao sam pesmu tokom putovanja, o tome kako stalno putujemo. Hteo sam da bude neka ozbiljna udaljenost, jer smo stalno bili na petsto do sedamsto kilometara od Beograda. Rimovalo se 442.

• Od Beograda su tačno toliko udaljeni, recimo, Trebinje, Skoplje, Čatež…

- Svi su tu bili blizu, i Zagreb, i Sarajevo. Svugde smo svirali. I najvažnije je da je pesma ostala.

• Kako tražite rime? Šta vas inspiriše? Gde nastaje vaša pesma?

- U bilo kom prostoru. Imam kod kuće sobu koja služi kao mali studio. Ali, tu snimam nešto što već napišem. U suštini, pesmu, koju želim da napišem za sebe, mogu da napravim bilo gde, zavisi kad mi dođe.

• Noću ili danju?

- Više sam noćni čovek. Čitav život sviram, pa nisam ranoranilac. Nekada naši koncerti traju do jedan, pola dva ujutro, pa još dok dođem do hotela… Glupo bi bilo da ustajem u sedam ujutro, da mi se u devet uveče spava, a koncert tek počinje! Više pesma sam napisao po mraku, nego po danu.

• Koliko vremena treba da nastane hit?

- Možda sam samo tri-četiri pesme u životu napisao odjednom, da nisam ništa menjao, i da je to trajalo deset minuta. Najbolje je da kreneš s praznim papirom i da vidiš šta dalje.

• Kada ste počinjali, rok je bio glas generacije, a šta je danas?

- Danas su glas generacije društvene mreže! Čak ne možeš da kažeš ni da je to neka konkretna muzika. Skoro sam radio s izvođačem trepa Devitom. Bilo mi je zaniljivo, jer je od mene mlađi bar trideset godina. Kontakt je došao preko mog sina koji je drug njegovog druga… Oni su generacija. Shvatio sam da rade na sasvim drugačiji način. Imaju potpuno drugi sistem. Veoma su vredni i odlično poznaju to što rade. Imaju milionske preglede na raznim platformama.

• Kako je izgledao taj "sudar" generacija?

- Kada smo radili tekst, tražio sam rime. Imam svoj način da to uradim "peške", olovkom i papirom. Napišem azbuku i tražim jednosložnu reč koja mi treba. Priđe mi jedan momak iz ekipe. Kaže, znate, imate sajt na kome vam izađu sve rime. Prva tri dana su mi persirali, a posle sam ih ubedio da to ne rade.

• Jeste li pokušali da rimujete preko sajta?

- Nisam tada probao, našao sam svoje. Uspeo sam na način na koji to radim ceo život. Posle mesec dana nađem taj link i iz znatiželje ukucam neku reč. Veštačka inteligencija nađe pet, a ja sedam. To je tako sad. Ovo su tek počeci, ko zna šta će biti kada se veštačka inteligencija unapredi. Ali, bilo mi je drago što sam je dobio 7:5!

• Znači, rokenrol nije umro?

- Nije, a kad će, ne znamo!

• Može li danas da nastane pesma poput "Zažmuri", "Tišina", "Moji drugovi"… Mogu li dnašnje generacije tako nešto da izvuku iz sebe?

- Mogu! Ima puno talentovanih klinaca. Ali, uz talenat je potrebno i malo sreće. Kada se pojavilo studijsko snimanje bez benda, onda je bar bilo potrebno da neko zna da svira klavijature, jer si uz njih mogao sve da sviraš. Sad nova generacija ne koristi ni klavijature. Ali, zato na kompjteru mogu sve da urade.

• Pomenio se medij, sve je drugačije, ali se stara garda ne da…

- Imam sada zaista najbolji bend u karijeri. U ovoj postavi smo odsvirali stotinak koncerata i nikada nismo bolje zvučali. Sticajem okolnosti, promenili smo ritam sekciju, nešto su mlađi, što nije loše za gruv, ali i moja generacija se dobro drži. Žika i Loki su tu od početka, gitarista Kića je već skoro dvadeset godina s nama. Super smo postava, ceo svet smo obišli zajedno, odlično smo se uklopili.

• Da li biste, bez obzira na uspeh, iz današnje perspektive nešto odranije u muzici uradili drugačije?

- Ne bih! Tako je trebalo da bude. I da uspeha nije bilo, nisam od ljudi koji vole da menjaju stvari. Pokušam dok je vruće da se popravi ako može, ako ne, tako je bilo suđeno, šta da radimo. Ne mogu da radim drugačije, neko onako kako radim. I kada bih se trudio da bude drugačije, opet bi to ličilo na mene.

• Šta sada radite, posle pesme "Astronaut"?

- Bio je to izlet u nešto što je meni nepoznato. Ali, dosta toga sam saznao. A i oni su bogami od mene svašta naučili! Imam mnogo spremnih pesama. Pitanje je samo kada ćemo da uđemo u studio i da ih snimimo. Nadam se da ćemo u idućih godinu dana uraditi album.

• Šta je, danas, uopšte album?

- Evo, vraća se vinil. Napravili smo reizdanje prvog i drugog albuma. Sad ćemo i treći. Album više nije toliko bitan, zbog mreže su najbitniji singlovi.

• Hoće li to pratiti i nastupi?

- Posle Pariza, sledi nekoliko koncerata u Sava Centru. Nisam tamo nastupao od kada je renoviran. Odlično izgleda. Vredi napraviti lepe koncerte u toj sali. Biće to prvi nastupi u Beogradu posle dve godine. Biće tu i gudači, i bek vokali, malo možda intimnija atmsfora nego na Ušću. Napravićemo nešto drugačiji repetoar. Imam puno pesama, pa shvatim da na poslednjim koncertima nismo imali "Zmaja od Noćaja, "Dobro jutro, džezeri" i dosta drugih pesama koje ljudi vole. Ubacićemo ih, pa da napravimo lepu atmosferu.

• Da li nekada sagledate kolika ste muzička ikona postali?

- Sebe, prosto, ne posmatram tako. Ali, drago mi je ako ljudi to misle.

"KABARE SOVAŽ" ČEKA BAJAGU

Veliko interesovanje vlada u Parizu za Bajagin koncert koji će biti održan 9. oktobra u poznatoj sali "Kabare Sovaž". Predgrupa će biti rokenrol bend "Tribut tu ju" koji okuplja naše ljude iz Pariza na čijem repertoaru su domaći hitovi iz osamdesetih.

- Čast mi je i zadovoljstvo što imam priliku da organizujem Bajagin koncert – kaže producent Saša Obradović.

HIMNA NOVOSTI

Spevao je Bajaga svojevremeno i himnu za "Večernje novosti". Znam ekipu koja čita samo crnu hroniku i sportsku stranu, znam i one što se brinu šta je bilo na brdovitom Balkanu, i ekipu od stvarnosti što se leči, oni samo rešavaju ukrštene reči – pevao je između ostalog Bajaga u ovoj pesmi.