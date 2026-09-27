ZOVU ME KRALJICOM BAKŠIŠA: Tijana Milentijević otkrila šta je mogla da kupi od najveće zarade i progovorila o anksioznosti i udaji (FOTO)

PEVAČICA Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, nastupila je na Šabačkom vašaru, a govorila je o atmosferi, bakšišu koji dobija od publike, ali i o privatnom životu, borbi sa anksioznošću i promeni fizičkog izgleda.

Foto: Privatna arhiva

Tijana ne krije da obožava vašare, a kako kaže, posebno joj prija kada je šator pun i kada publika zajedno sa njom uživa u muzici.

- Obožavam da radim vašare, da prošetam, uživam. Bilo je ove godine puno mladih, šator u kom sam ja bila je bio prepun. Zadovoljstvo mi je gde ima puno publike da pevam – rekla je i dodala:

- Ne zovu me džabe „kraljicom bakšiša“. Ako neko poruči pesmu i želi da me počasti, zašto da ne? Pevačica sam, nisam doktorka, tako da nemam problem.

Zatim je otkrila je i da se dešava da na pojedinim mestima zaradi i duplo više:

- Dešava se, ne često, ali dešava se na dosta mesta da bude duplo više bakšiša.

- A kada je reč o tome šta bi mogla da kupi od najvećeg bakšiša koji je dobila, pevačica je kratko i kroz osmeh rekla:

- Neki automobil.

Iako danas izgleda zadovoljno i samouvereno, Tijana je otkrila da je iza nje period koji joj nije bio nimalo lak. Pevačica se prisetila borbe sa anksioznošću i napadima panike, koji su joj, kako kaže, promenili svakodnevicu.

- Svi koji su komentarisali da sam se ugojila, slali negativne poruke, sve iste žene mi pišu sad kako sam smršala. Imala sam velike probleme sa anksioznošću, napadima panike, sada sam dosta bolje. Sve mi ide super i nadam se da se taj period nikada neće ponoviti, borim se – istakla je i otkrila kada je prvi put osetila anskioznost:

- Pre tri godine. Jednog dana sam se probudila i osetila težinu u grudima. Iz dana u dan, mislila sam samo danas mi je težak dan, međutim nije prestajalo. Prvo sam se obratila roditeljima, drugaricama, psihologu. Foto: Privatna arhiva

Tijana danas izgleda drugačije nego u periodu kada se borila sa viškom kilograma, a mnoge je zanimalo kako je uspela da smrša i dovede liniju do željenog izgleda.

- Samo sam smanjila slatkiše, uopšte ih ne jedem. Samo kada mi šećer padne, uzmem kašiku meda i izbacila sam večeru – kaže pevačica.

- Na kraju razgovora, pevačica se osvrnula i na udaju, o kojoj se često govori kada je njen ljubavni život u pitanju.

- Iskreno, dosta puta sam pričala na tu temu. Sve je dobro, videćemo, kada dođe vreme.

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