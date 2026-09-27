TORTA ME JE OBRADOVALA: Haris DŽinović proslavio rođendan na nastupu u Beogradu, uz prijatelje, pesmu i veliko iznenađenje (FOTO)
FOLK zvezda Haris Džinović priredio je sinoć, u subotu 26. septembra, noć za pamćenje u jednom prepunom beogradskom restoranu, gde je sa publikom i prijateljima proslavio i svoj rođendan
Dobro raspoloženje, pesma i brojni hitovi obeležili su veče, a slavljenik je još jednom pokazao zašto njegovi nastupi imaju posebnu energiju.
Iako je navikao da drugi pevaju za njega, Haris je u svom prepoznatljivom, šarmantnom stilu uzeo mikrofon i u jednom trenutku sam sebi otpevao rođendansku pesmu. Gosti su mu se uglas pridružili, a restoran je ispunio gromoglasan aplauz.
Najveće iznenađenje večeri usledilo je kada je na binu stupila devojka noseći specijalno dekorisanu rođendansku tortu napravljenu u čast muzičke zvezde. Torta je bila potpuno u njegovom znaku ukrašena njegovim prepoznatljivim šeširom, čuvenim brkovima i mikrofonom.
Čim je ugledao tortu, Haris nije krio oduševljenje. Uz širok osmeh zahvalio se na ovom lepom gestu, a slavljenička atmosfera nastavljena je uz pesmu i njegove dobro poznate hitove.
- Rođendan je uvek lep povod da se okupe dragi ljudi, a meni je najvažnije da sve protekne uz dobru pesmu, druženje i iskrenu atmosferu. Ovog puta sam se našalio, uzeo mikrofon i sam sebi otpevao rođendansku pesmu, a bilo mi je posebno drago kada su mi se svi pridružili. Torta me je zaista obradovala, jer je bila potpuno u mom stilu, sa šeširom, brkovima i mikrofonom. Hvala svima koji su bili tu i koji su mi ulepšali veče. Kada se slavi uz pesmu, osmeh i drage ljude, onda je to rođendan za pamćenje – rekao je Haris za „Večernje novosti“ posle svoje rođendanske večeri.
SIN KAN U DRUŠTVU DEVOJKE
HARISOV sin Kan Džinović pojavio se na očevom nastupu u Beogradu u društvu atraktivne brinete. Mladi Džinović i njegova devojka sedeli su zajedno u prepunom restoranu, a tokom čitave večeri uživali su u poznatim muzičkim hitovima i dobroj atmosferi.
Devojka se nijednog trenutka nije odvajala od Kana, dok su oboje raspoloženo aplaudirali i uživali u nastupu. Njihovo zajedničko pojavljivanje privuklo je pažnju prisutnih, posebno imajući u vidu da Kan svoj privatni život inače retko izlaže javnosti.
BONUS VIDEO:
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