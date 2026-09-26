Poznati

KEBA U KOCELJEVI: Folk as posle spektakla na "Tašmajdanu" nastavio koncertni pohod (FOTO)

Dušan Cakić

26. 09. 2026. u 20:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba održao je večeras koncert u Koceljevi i svojim nastupom podigao čitavu varoš na noge.

КЕБА У КОЦЕЉЕВИ: Фолк ас после спектакла на Ташмајдану наставио концертни поход (ФОТО)

FOTO: Novosti

Trg je bio prepun, a broj posetilaca premašio je i broj stanovnika Koceljeve. Keba je nastupio u okviru manifestacije „Dani zimnice“, gde je publici priredio veče za pamćenje.

Bio je ovo ujedno i prvi veliki koncert nakon spektakla "Sad i ko zna kad" na beogradskom "Tašmajdanu", pa je Dragan deo atmosfere sa tog nastupa preneo i u Koceljevu.

FOTO: Novosti

 

Koncert je otvorio evergrinom "Imao sam", a zatim su se nizali njegovi veliki hitovi "Plavo oko plakalo je", Postao sam drug samoće","Ona to zna", "Sve ću tuge poneti sa sobom", "Kukavica"," Bre gidi džanum" i mnogi drugi.

Publika je od prvog do poslednjeg tona pevala sa Kojićem, dok je trg bio ispunjen pesmom i igrom.

FOTO: Novosti

 

- Lepo je bilo na "Tašmajdanu", ali lepo je i ovde, među mojom publikom. Najvažnije mi je da ljudi uživaju, pevaju i da se zajedno lepo provedemo – poručio je Keba za "Večernje novosti".

Posle Koceljeve, Keba već najavljuje novo druženje sa publikom. Sledeći koncert održaće 17. oktobra na Vlasinskom jezeru, na Vlasini.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru