KEBA U KOCELJEVI: Folk as posle spektakla na "Tašmajdanu" nastavio koncertni pohod (FOTO)

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba održao je večeras koncert u Koceljevi i svojim nastupom podigao čitavu varoš na noge.

FOTO: Novosti

Trg je bio prepun, a broj posetilaca premašio je i broj stanovnika Koceljeve. Keba je nastupio u okviru manifestacije „Dani zimnice“, gde je publici priredio veče za pamćenje.

Bio je ovo ujedno i prvi veliki koncert nakon spektakla "Sad i ko zna kad" na beogradskom "Tašmajdanu", pa je Dragan deo atmosfere sa tog nastupa preneo i u Koceljevu.

FOTO: Novosti

Koncert je otvorio evergrinom "Imao sam", a zatim su se nizali njegovi veliki hitovi "Plavo oko plakalo je", Postao sam drug samoće","Ona to zna", "Sve ću tuge poneti sa sobom", "Kukavica"," Bre gidi džanum" i mnogi drugi.

Publika je od prvog do poslednjeg tona pevala sa Kojićem, dok je trg bio ispunjen pesmom i igrom.

FOTO: Novosti

- Lepo je bilo na "Tašmajdanu", ali lepo je i ovde, među mojom publikom. Najvažnije mi je da ljudi uživaju, pevaju i da se zajedno lepo provedemo – poručio je Keba za "Večernje novosti".

Posle Koceljeve, Keba već najavljuje novo druženje sa publikom. Sledeći koncert održaće 17. oktobra na Vlasinskom jezeru, na Vlasini.