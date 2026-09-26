Poznati

STIGAO DO LEJKERSA: 2Soma osvaja publiku i van Balkana (FOTO)

Dušan Cakić

26. 09. 2026. u 16:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PESMA 2Soma "Tiki" već mesec i po dana ne silazi sa liste muzičkih lista, a sada je dobila i neočekivanu promociju iz Amerike.

СТИГАО ДО ЛЕЈКЕРСА: 2Soma осваја публику и ван Балкана (ФОТО)

Foto: Bassivity

Na društvenim mrežama pojavio se snimak uz poruku „Lagani Tiki na Dončić Lejkers vlogu“, a ubrzo i komentar: „Lejkersi slušaju 2Soma“.

Popularni hit tako je, pored domaće publike, stigao i do sadržaja povezanog sa Lukom Dončićem i Los Anđeles Lejkersima. Za 2Soma je to još jedna potvrda da pesma uspešno prelazi granice domaće scene.

Foto: Privatna arhiva

Pesma i dalje osvaja publiku, a činjenica da se već nedeljama nalazi u samom vrhu trendinga, sada uz pažnju koja je stigla i preko Atlantika, dodatno je podgrejala interesovanje za ovaj hit.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha

Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha