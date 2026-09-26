STIGAO DO LEJKERSA: 2Soma osvaja publiku i van Balkana (FOTO)

PESMA 2Soma "Tiki" već mesec i po dana ne silazi sa liste muzičkih lista, a sada je dobila i neočekivanu promociju iz Amerike.

Foto: Bassivity

Na društvenim mrežama pojavio se snimak uz poruku „Lagani Tiki na Dončić Lejkers vlogu“, a ubrzo i komentar: „Lejkersi slušaju 2Soma“.

Popularni hit tako je, pored domaće publike, stigao i do sadržaja povezanog sa Lukom Dončićem i Los Anđeles Lejkersima. Za 2Soma je to još jedna potvrda da pesma uspešno prelazi granice domaće scene. Foto: Privatna arhiva

Pesma i dalje osvaja publiku, a činjenica da se već nedeljama nalazi u samom vrhu trendinga, sada uz pažnju koja je stigla i preko Atlantika, dodatno je podgrejala interesovanje za ovaj hit.

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