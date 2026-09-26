TU JE BILO NEKIH DRUGIH PROBLEMA: Amar Gile progovorio o prvom braku, pa otkrio šta misli o Aleksandri Prijović (FOTO)

BIVŠI pobednik „Zvezda Granda“ Amar Gile Jašarspahić sinoć je nastupao u jednoj popularnoj beogradskoj kafani, a pre nastupa otvorio je dušu i odgovorio na mnoga zanimljiva pitanja.

Foto: Privatna arhiva

Gile se posebno osvrnuo na saradnju sa Sašom Popovićem, koji mu je, kako kaže, mnogo pomogao na početku karijere i zauvek ostao važan deo njegovog života.

– Perod kad sam se takmičio i odneo pobedu, kao i sve što je došlo sa tim, bio mi je najbolji deo života, iskreno govorim. Saša mi je dosta pomogao u životu i promenio mi je život na bolje i nikad mu to neću zaboraviti – rekao je Gile

Pevač je otkrio i kako je doživeo Sašinu smrt, ističući da je u početku verovao da će uspeti da pobedi bolest:

– Ja sam prvo mislio da će on pobediti bolest. Znao sam kakav je čovek u glavi i da je u svemu veliki borac, a kad je nažalost preminuo, i kod mene u kući je bila tuga. Najviše su me pogađali komentari ljudi. Ima svakakvih ljudi, a najviše me boli što ljudi uopšte ne znaju kakav je on čovek zapravo bio. Pomagao je svima kad god je trebalo. Baš su me pogađali ti komentari od tih bezveznjakovića.

Pobednik „Zvezda Granda“ govorio je i o tome kako su slava i novac uticali na njega nakon pobede u „Zvezdama Granda“. Na pitanje da li čovek lako „poleti“ kada mu se život promeni preko noći, pevač je kroz smeh odgovorio:

– U mom slučaju nije. Nisam poleteo ni sekunde, samo sam više trošio novca i kupovao svima. Takav sam i dan danas.

Ipak, priznaje da je među kolegama video primere onih koji nisu uspeli da se izbore sa novim životom koji donose popularnost i novac.

– Vidim kod nekih kolega da je to istina, da ih povuče i da ne znaju da se kontrolišu. Ima puno poroka, svega u ovom poslu pogotovo. Dostupno ti je sve, ama baš sve i ljudi se zalete i pogreše – rekao je Amar Gile. Foto: Privatna arhiva

Pevač se dotakao i privatnog života, a na pitanje voditelja Siniše Medića koliko su žene pokušavale da ga promene, Amar Gile je jasno odgovorio:

– Nisu one pokušavale da me menjaju, tu je bilo nekih drugih problema. Jednostavno, o prvom braku ne želim da pričam i dan danas joj želim sve najbolje, imam dete sa njom, razumeš…Nisu htele da me menjaju, nešto je drugo bilo tu. Ja se ne menjam, mene niko ne može da promeni.

Iako iza sebe ima pobedu u jednom od najpopularnijih muzičkih takmičenja u regionu, Amar Gile danas smatra da je neke prilike mogao bolje da iskoristi.

– Smatram da nisam maksimalno iskoristio svoje kapacitete i često mi to padne na um. Da sam trebao nekad da odem u emisiju, da sam nekad trebao da snimim neku pesmu koja mi je data… Mislim da nisam iskoristio onoliko koliko mi se pružalo nekad, ali nikad nije kasno. Ja ću se truditi sve dok ne napravim koncert u Beogradu i, naravno, u Bosni, veliki koncert – iskren je bio pevač.

Gile nije imao dilemu ni kada je trebalo da odgovori na pitanje ko je trenutno najbolji ženski vokal.

– Aleksandra Prijović, najjača je trenutno po svemu, po karijeri, vokalu, pesmama. Moram da budem iskren – poručio je i otkrio i da primećuje koliko se pevačica fizički promenila od perioda kada je bila takmičarka „Zvezda Granda“.

– Naravno da jeste, ali na bolje – rekao je kroz osmeh. Foto: Privatna arhiva

Kada je trebalo da izabere jednu njenu pesmu koju bi voleo da otpeva, izbor je pao na „Sve po starom“.

– Ta pesma je top – poručio je Gile pevajući je pred kamerom.

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