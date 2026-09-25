Poznati

OŽIVELA HIT S KRAJA DEVEDESETIH: Jelena Kostov u novom ruhu vratila poznatu pesmu (FOTO)

Dušan Cakić

25. 09. 2026. u 20:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FOLK zvezda Jelena Kostov obradovala je publiku novom obradom pesme "Nisam trebala to", koju je 1998. godine otpevala grupa "Fokus".

ОЖИВЕЛА ХИТ С КРАЈА ДЕВЕДЕСЕТИХ: Јелена Костов у новом руху вратила познату песму (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Autor muzike i kompozitor pesme je Aleksandar Perišić Romario, dok je aranžman za ovu kaver-verziju uradio Igor Nedeljković.

Foto: Privatna arhiva

Spot za pesmu snimljen je u dvorani Park Centra za kulturu u Aranđelovcu.

- Ovu pesmu sam oduvek volela i imala sam osećaj da zaslužuje da se ponovo čuje. Želela sam da joj dam svoju emociju i novi pečat, a da ostane ono što je ljudi vole. Nadam se da će se publici dopasti koliko i meni – kaže Jelena za "Večernje novosti".

Posle više od dve i po decenije, pesma tako dobija novi život, ovoga puta kroz Jeleninu interpretaciju.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava

EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: "Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava"