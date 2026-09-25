OŽIVELA HIT S KRAJA DEVEDESETIH: Jelena Kostov u novom ruhu vratila poznatu pesmu (FOTO)
FOLK zvezda Jelena Kostov obradovala je publiku novom obradom pesme "Nisam trebala to", koju je 1998. godine otpevala grupa "Fokus".
Autor muzike i kompozitor pesme je Aleksandar Perišić Romario, dok je aranžman za ovu kaver-verziju uradio Igor Nedeljković.
Spot za pesmu snimljen je u dvorani Park Centra za kulturu u Aranđelovcu.
- Ovu pesmu sam oduvek volela i imala sam osećaj da zaslužuje da se ponovo čuje. Želela sam da joj dam svoju emociju i novi pečat, a da ostane ono što je ljudi vole. Nadam se da će se publici dopasti koliko i meni – kaže Jelena za "Večernje novosti".
Posle više od dve i po decenije, pesma tako dobija novi život, ovoga puta kroz Jeleninu interpretaciju.
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