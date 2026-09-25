PET GRADOVA, PET VELIKIH VEČERI: Saša Kovačević kreće na jesenju turneju (FOTO)

POP zvezda Saša Kovačević posle uspešne letnje sezone nastavlja koncertnu seriju i na jesen, kada će u okviru turneje „5 gradova – 5 koncertnih večeri“ nastupiti u Kragujevcu, Šapcu, Požarevcu, Kruševcu i Užicu.

Foto: Ana Marković

Publiku očekuju veliki muzičko-scenski spektakli, a na repertoaru će se naći najveći hitovi iz njegove dosadašnje karijere, od emotivnih balada do energičnih pop i letnjih ritmova.

- Posle svega što smo uradili tokom leta, radujem se novoj koncertnoj priči i susretu sa publikom širom Srbije. Spremili smo mnogo energije, emocija i pesama koje su obeležile moju karijeru - kaže Kovačević za "Večernje novosti". Foto: Ana Marković

Turneja počinje 16. oktobra u Kragujevcu, a zatim slede Šabac 17. oktobra, Požarevac 30. oktobra, Kruševac 6. novembra i Užice 13. novembra. Kovačević će potom nastupiti i u Rijeci i Puli, dok je veliki koncert u Skoplju zakazan za 26. decembar.

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