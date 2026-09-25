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VREDNO RADE: Slavko Banjac u studiju sa Duletom Lušinom - "Nešto dolazi" (FOTO)

Dušan Cakić

25. 09. 2026. u 18:50

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BARD narodne muzike Slavko Banjac priprema veliki koncert koji će održati 17. novembra u MTS dvorani, a kako se veliki datum približava, popularni pevač ne posustaje

ВРЕДНО РАДЕ: Славко Бањац у студију са Дулетом Лушином - Нешто долази (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Pored intenzivnih priprema za koncert, Slavko ovih dana vredno radi i u studiju sa mlađim kolegom Duletom Lušinom.

Njih dvojica spremaju novi duet koji će publici predstaviti pre koncerta, a plan je da ga zajedno izvedu na koncertu.

- Mnogo radim kako bi sve bilo onako kako sam zamislio. Želim da publici priredim veče koje će dugo pamtiti. Sa Duletom spremam jedan lep duet i veoma mi je drago zbog te saradnje. Mislim da smo napravili nešto što će se publici dopasti, a svakako ćemo pesmu izvesti i na koncertu - rekao je Slavko za "Večernje novosti".

Foto: Anđela Koloni

Publiku 17. novembra očekuje veče ispunjeno Slavkovim dobro poznatim hitovima, emocijama i novom muzikom, a duet sa Lušinom biće još jedan detalj koji će upotpuniti veliki koncert.

 

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