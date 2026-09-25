UHAPŠENA SUZAN SARANDON: Oskarovka završila u policijskom kombiju (VIDEO)

AMERIČKA glumica Suzan Sarandon privedena je tokom protesta ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, održanog uoči i tokom obraćanja izraelskog premijera Benjamina Netanijahua Generalnoj skupštini UN.

Foto: Printskrin Iks/Oli London

Oskarovka Suzan Sarandon bila je među demonstrantima koje je njujorška policija privela tokom protesta ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku.

My God, Susan Sarandon is truly one of the most miserable females actresses in Hollywood, and that's saying a lot! pic.twitter.com/eG0uoT5x0t — Vince Langman (@LangmanVince) September 24, 2026

Prema izveštajima medija, demonstranti su blokirali saobraćaj u blizini zgrade UN, nakon čega ih je policija Njujorka više puta upozorila da se raziđu. Pošto deo učesnika nije napustio mesto protesta, policija je počela da ih privodi, a među onima koji su lišeni slobode bila je i Suzan Sarandon.

ARRESTED FOR PROTESTING AGAINST THE KILLING OF BABIES



Susan Sarandon is 79 years old.



It’s insane that she’s being treated this way simply for exercising her First Amendment rights. pic.twitter.com/0HqtZbIATh — Earth Hippy 🌎🕊️💚 (@hippyygoat) September 24, 2026

Pored Sarandon, među privedenima su, prema medijskim izveštajima, bili i glumica Hana Ajnbajnder, kao i pojedini političari i lokalni zvaničnici.

Actors Susan Sarandon and Hannah Einbinder were among roughly 100 protesters arrested by New York City police outside the UN ahead of Israeli PM Benjamin Netanyahu’s speech. Protest organiser Jewish Voice for Peace accused the UN of “playing host to a war criminal”. pic.twitter.com/hp0TfehsNR — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 24, 2026

Različiti izveštaji navode različit broj privedenih. U prvim informacijama pominjalo se najmanje 30 osoba, dok su kasniji izveštaji govorili o oko 100 privedenih.

Suzan Sarandon je američka glumica, dobitnica Oskara za najbolju glumicu za ulogu u filmu "Osuda" ("Dead Man Walking") iz 1995. godine.

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