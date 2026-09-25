UHAPŠENA SUZAN SARANDON: Oskarovka završila u policijskom kombiju (VIDEO)
AMERIČKA glumica Suzan Sarandon privedena je tokom protesta ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, održanog uoči i tokom obraćanja izraelskog premijera Benjamina Netanijahua Generalnoj skupštini UN.
Oskarovka Suzan Sarandon bila je među demonstrantima koje je njujorška policija privela tokom protesta ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Prema izveštajima medija, demonstranti su blokirali saobraćaj u blizini zgrade UN, nakon čega ih je policija Njujorka više puta upozorila da se raziđu. Pošto deo učesnika nije napustio mesto protesta, policija je počela da ih privodi, a među onima koji su lišeni slobode bila je i Suzan Sarandon.
Pored Sarandon, među privedenima su, prema medijskim izveštajima, bili i glumica Hana Ajnbajnder, kao i pojedini političari i lokalni zvaničnici.
Različiti izveštaji navode različit broj privedenih. U prvim informacijama pominjalo se najmanje 30 osoba, dok su kasniji izveštaji govorili o oko 100 privedenih.
Suzan Sarandon je američka glumica, dobitnica Oskara za najbolju glumicu za ulogu u filmu "Osuda" ("Dead Man Walking") iz 1995. godine.
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