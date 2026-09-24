VREME JE DA SE POSVETIM SEBI: Ana Bekuta o životu posle "Zvezda Granda", odnosu sa kolegama iz žirija i novim pesmama (FOTO)

POSLE punih 12 godina provedenih u žiriju muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, zvezda narodne muzike Ana Bekuta odlučila je da napravi korak u stranu i svoj životni ritam prilagodi sebi.

Foto: Novosti

Umesto dugih snimanja, obaveza i tempa koji je godinama bio sastavni deo njenog života, folk zvezda sada uživa u vremenu koje je konačno rezervisano za nju.

Odluka da napusti takmičenje nije došla preko noći. Posle više od jedne decenije pred kamerama i u žirijskoj stolici, Ana je jednostavno osetila da joj je potreban predah i da želi da se posveti sebi, svom životu, ali i novim planovima.

– Shvatila sam da je vreme da malo usporim i da se posvetim sebi. Posle toliko godina u jednom takvom ritmu, čoveku je potrebno da stane i udahne – poručila je Ana za "Večernje novosti".

Iako su „Zvezde Granda“ godinama bile važno poglavlje njene karijere, poslednji period nije joj bio nimalo lak. Brojne obaveze, snimanja i intenzivan tempo bili su zahtevni, pa je odluka da se povuče za nju došla kao prirodan nastavak jednog dugog perioda.

Danas Ana dane provodi potpuno drugačije. Više vremena ima za putovanja, boravak u prirodi, knjige i male stvari koje joj prijaju, a za koje ranije često nije bilo dovoljno vremena.

– Prija mi što sada mogu da organizujem dan kako meni odgovara. Volim da putujem, da budem u prirodi, da čitam. To su stvari koje čoveku vrate mir i daju mu novu energiju.

Iako više nije deo stalne postave „Zvezda Granda“, Ana je ostala u dobrim odnosima sa produkcijom, kao i sa kolegama sa kojima je godinama delila žirijsku stolicu. Njeno povlačenje nije značilo i prekid prijateljstava i profesionalnih odnosa. Foto: Novosti

Posebno se prošle godine govorilo o njenom odnosu sa Cecom Ražnatović, nakon što su se dve pevačice otprtile sa Instagrama. Ana, međutim, ne želi da se vraća na taj trenutak niti da ga dodatno komentariše.

– Ne bih o tome govorila. To je jedan trenutak koji je ostao iza nas. Sa kolegama sam u dobrim odnosima i ne bih da se neke stvari dodatno komentarišu.

I dok je u prethodnom periodu pažnju javnosti privlačila odlaskom iz popularnog muzičkog šoua, Ana se sada okreće onome što joj je oduvek bilo najvažnije, muzici.

Folk zvezda već radi na novim pesmama, a u planu je i novi album. Novi materijal biće oslonjen na narodnjački zvuk, uz saradnju sa proverenim autorima, među kojima je i Aleksandar Radulović Futa.

Novi album biće prilika da Bekuta posle televizijskog angažmana ponovo u prvi plan stavi muziku i svoj prepoznatljivi vokal.

– Polako spremam nove pesme. Biće to ono što moja publika voli i što ja volim da pevam, prava narodna muzika - poručila nam je folk diva. Foto: Novosti

Nove pesme objaviće „Grand produkcija“, sa kojom Ana ostaje u dobrim odnosima, a posle 12 godina žiriranja pevačica sada bira mirniji ritam i više vremena za sebe.

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