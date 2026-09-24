ILI ME VOLE ILI ME NE VOLE, KOD MENE NEMA SREDINE: Goca Tržan o novim pesmama, velikom koncertu i 32 godine karijere (FOTO)

ZA POP zvezdu Gocu Tržan muzika nikada nije bila samo posao.

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Posle 32 godine na sceni, od 1994., i dalje ima istu potrebu da peva, stvara i pred publiku izlazi sa nečim što je istinski njeno. Zato nova pesma „U falšu“ nije samo još jedan singl, već prvi korak ka velikom solističkom koncertu koji će održati 4. novembra u Plavoj dvorani Sava centra.

A tu iznenađenjima nije kraj. Pesma je tek uvod u ono što Goca priprema. Sredinom oktobra trebalo bi da stigne još jedna nova pesma, dok će treća biti premijerno izvedena upravo na koncertu.

Foto: Novosti

Za nju je još jednu pesmu uradio njen kolega Milan Bojanić iz grupe „Tap 011“, što ovom muzičkom poglavlju daje i posebnu ličnu notu.

Goca, međutim, dobro zna da nije dovoljno samo dobiti dobru pesmu. Ona mora da bude, njena.

– Pesme za mene mogu da rade samo ljudi koji me zaista dobro poznaju. Važno mi je da razumeju moj senzibilitet, način na koji razmišljam i ono što želim da kažem kroz muziku – kaže za "Večernje novosti".

Ta potreba da bude svoja prati je tokom cele karijere. Za 32 godine mnogo toga se promenilo, muzika, trendovi, publika, način na koji se pesme predstavljaju, ali Goca nikada nije pokušavala da se uklopi po svaku cenu. Njen put je oduvek bio intenzivan, baš kao i njen život.

Foto: Novosti

- Moja karijera i moj život su intenzivni. Ili me ljudi vole ili me ne vole. Ja prosto ne mogu da budem u sredini.

Upravo u tome je, čini se, i najbolji opis njenog karaktera. Ne ume polovično. Kada radi, radi do kraja, kada voli, voli snažno, a kada stane na scenu, od publike očekuje isti onaj kontakt koji je gradila decenijama.

Zato će 4. novembar u Sava centru biti važan datum u njenom kalendaru. Pored dobro poznatih pesama, Goca će publici doneti i novi materijal, pa će koncert biti prilika da se ono što je stvarala tokom više od tri decenije poveže sa onim što tek dolazi.

A dok se priprema za veliki koncert, nove pesme i brojne nastupe, za jednu stvar joj, priznaje, najčešće nedostaje vremena za kuhinju.

Foto: Novosti

Kulinarstvo je njena velika ljubav, ali zbog užurbanog života retko uspeva da mu se posveti onoliko koliko bi želela. Kada uhvati slobodan trenutak, najviše voli da sprema brza, slana jela. U kuhinji nema potrebu za velikim komplikovanim, važno joj je da bude ukusno i da u tome uživa.

- Volim da kuvam, ali zbog svih obaveza jedva stižem da se posvetim tome. Najviše volim brze, slane stvari. Kuvanje me raduje i prija mi.

Posle 32 godine na sceni, Goca Tržan ne usporava. Nova pesma „U falšu“ uvod je u veliki solistički koncert 4. novembra u Plavoj dvorani Sava centra, ali i u novo muzičko poglavlje koje donosi još dve pesme i brojna iznenađenja.

- Volim kada pesma ima nešto moje u sebi. Zato za mene mogu da rade samo ljudi koji me zaista dobro poznaju - poručila nam je pop diva.

A kada se 4. novembra ugase svetla u Sava centru, Goca će još jednom pokazati da posle više od tri decenije na sceni i dalje ima šta novo da kaže.