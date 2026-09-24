SVEČANO VEČE POSVEĆENO LEGENDI NARODNE MUZIKE: Milanče Radosavljević postao počasni član Udruženja pisaca (FOTO)
U BEOGRADU je održano svečano veče posvećeno Milančetu Radosavljeviću, umetniku čije pesme više od šest decenija žive među publikom.
Tom prilikom proglašen je za počasnog člana Udruženja pisaca Srbije i Udruženja pisaca u rasejanju, a uručene su mu i zahvalnice.
Veče je proteklo u znaku njegovog života, muzike i pesama koje su obeležile generacije. Milančetov glas i stihovi postali su deo uspomena brojnih ljudi, zbog čega je ovo priznanje bilo posebno emotivno.
Za umetnika koji je decenijama ostao veran narodnoj muzici i svojoj publici, svečanost je predstavljala još jednu potvrdu poštovanja i trajnog značaja njegovog stvaralaštva.
Milanče turneju nastavlja koncertom u Novom Sadu, 2. oktobra u hali Spens.
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