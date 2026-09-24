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SVEČANO VEČE POSVEĆENO LEGENDI NARODNE MUZIKE: Milanče Radosavljević postao počasni član Udruženja pisaca (FOTO)

Dušan Cakić

24. 09. 2026. u 21:51

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U BEOGRADU je održano svečano veče posvećeno Milančetu Radosavljeviću, umetniku čije pesme više od šest decenija žive među publikom.

СВЕЧАНО ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ЛЕГЕНДИ НАРОДНЕ МУЗИКЕ: Миланче Радосављевић постао почасни члан Удружења писаца (ФОТО)

Foto: A. Milinković

Tom prilikom proglašen je za počasnog člana Udruženja pisaca Srbije i Udruženja pisaca u rasejanju, a uručene su mu i zahvalnice.

Veče je proteklo u znaku njegovog života, muzike i pesama koje su obeležile generacije. Milančetov glas i stihovi postali su deo uspomena brojnih ljudi, zbog čega je ovo priznanje bilo posebno emotivno.

FOTO: Privatna arhiva

Za umetnika koji je decenijama ostao veran narodnoj muzici i svojoj publici, svečanost je predstavljala još jednu potvrdu poštovanja i trajnog značaja njegovog stvaralaštva.

Milanče turneju nastavlja koncertom u Novom Sadu, 2. oktobra u hali Spens.

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