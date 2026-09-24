SVEČANO VEČE POSVEĆENO LEGENDI NARODNE MUZIKE: Milanče Radosavljević postao počasni član Udruženja pisaca (FOTO)

U BEOGRADU je održano svečano veče posvećeno Milančetu Radosavljeviću, umetniku čije pesme više od šest decenija žive među publikom.

Foto: A. Milinković

Tom prilikom proglašen je za počasnog člana Udruženja pisaca Srbije i Udruženja pisaca u rasejanju, a uručene su mu i zahvalnice.

Veče je proteklo u znaku njegovog života, muzike i pesama koje su obeležile generacije. Milančetov glas i stihovi postali su deo uspomena brojnih ljudi, zbog čega je ovo priznanje bilo posebno emotivno.

FOTO: Privatna arhiva

Za umetnika koji je decenijama ostao veran narodnoj muzici i svojoj publici, svečanost je predstavljala još jednu potvrdu poštovanja i trajnog značaja njegovog stvaralaštva.

Milanče turneju nastavlja koncertom u Novom Sadu, 2. oktobra u hali Spens.