TOMINE PESME UZ ORKESTAR BORKA RADIVOJEVIĆA: Oni će pratiti pevače na koncertu sećanja (FOTO)
KONCERT sećanja na legendarnog Tomu Zdravkovića, povodom 35. godišnjice njegove smrti, biće održan 30. septembra u Sava centru, a pevače će pratiti orkestar poznatog harmonikaša i muzičara Borka Radivojevića.
Na sceni će se pojaviti Ana Bekuta, Slavko Banjac, Bane Mojićević, Peđa Medenica, Darko Lazić, Sloba Radanović i Saša Lazarević Kudra, uz najavljene goste iznenađenja.
Organizovan na inicijativu porodice Zdravković, koncert će biti posvećen očuvanju uspomene na Tomu i njegovo neprolazno muzičko nasleđe.
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