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TOMINE PESME UZ ORKESTAR BORKA RADIVOJEVIĆA: Oni će pratiti pevače na koncertu sećanja (FOTO)

Dušan Cakić

24. 09. 2026. u 19:20

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KONCERT sećanja na legendarnog Tomu Zdravkovića, povodom 35. godišnjice njegove smrti, biće održan 30. septembra u Sava centru, a pevače će pratiti orkestar poznatog harmonikaša i muzičara Borka Radivojevića.

ТОМИНЕ ПЕСМЕ УЗ ОРКЕСТАР БОРКА РАДИВОЈЕВИЋА: Они ће пратити певаче на концерту сећања (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Na sceni će se pojaviti Ana Bekuta, Slavko Banjac, Bane Mojićević, Peđa Medenica, Darko Lazić, Sloba Radanović i Saša Lazarević Kudra, uz najavljene goste iznenađenja.

Foto: Arhiva "Novosti"

Organizovan na inicijativu porodice Zdravković, koncert će biti posvećen očuvanju uspomene na Tomu i njegovo neprolazno muzičko nasleđe.

 

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