NAJVAŽNIJE MI JE DA MUZIKA IMA ENERGIJU: Prljavi inspektor Blaža predstavio novi album na kom je i mnoštvo dueta sa prijateljima (FOTO)
PRLjAVI inspektor Blaža objavio je novi studijski album „Večeras igra celi grad“, donoseći 13 novih pesama, ali i nekoliko posebnih muzičkih susreta koji ovom izdanju daju posebnu težinu.
Na albumu se, pored naslovne numere "Večeras igra celi grad", nalaze pesme „Ja volim je još“, „Kao nekada“, „Nemoj reći da ti se spava“, „Suze nisu dovoljne“, „Lake žene“, „Jer noć“, „Ne mogu bez nje“, „Kad tebe vidim“, „Lova pozovi me“, „Moja mala bestija“ i „Nikad neću da zaboravim“.
Posebno mesto zauzimaju dueti. Blaža je na pesmi „Ja je još volim“ udružio snage sa Dragom i Žikom Jelićem iz „YU grupe“, dok je „Kao nekada“ snimio sa Nikolom Čuturilom Čuturom. Naslovna pesma „Večeras igra celi grad“ nastala je u saradnji sa Zdenkom Kolarom.
Ipak, najemotivniji trenutak albuma svakako je pesma „Suze nisu dovoljne“, koju je Blaža snimio sa pokojnom Beti Đorđević. Reč je o poslednjoj pesmi koju je legendarna pevačica snimila za života, pa ovaj duet danas ima i posebnu emotivnu vrednost.
- Ovaj album je jedan presek svega što volim u muzici. Ima rokenrola, zabave, emocije, prijateljstva i ljudi sa kojima sam godinama delio i scenu i život. Posebno mi znači to što su na njemu Dragi i Žika Jelić, Čutura, Zdenko, ali i Beti, čija pesma za mene ima posebnu težinu – rekao je Blaža za "Večernje novosti".
Iako se već decenijama uspešno krije iza titule „inspektora“, Blaža je, sudeći po novom materijalu, i dalje ostao ono što publika najviše voli, večiti mladić i doktor za rokenrol zabavu.
- Meni je najvažnije da muzika ima energiju i da ljudi, kada je čuju, požele da pevaju, igraju i budu zajedno. Ako pesma uspe da napravi tu atmosferu, onda je uradila ono zbog čega je i nastala.
A po svemu sudeći, „Večeras igra celi grad“ ima sve ono što je potrebno da Blažin rokenrol ponovo okupi publiku oko pesme, dobrog raspoloženja i zajedničke zabave.
- Dok god imam pesmu koju želim da podelim sa ljudima i dok god postoji publika koja želi da je čuje, za mene nema razloga da stanem. Muzika je nešto što se ne meri godinama, već emocijom koju ostavi kod čoveka. Ako nekome izmamiš osmeh, nateraš ga da zapeva ili ga vratiš u neki lep trenutak, onda si uradio veliku stvar – poručio nam je Inspektor.
Blaža upravo to i nastavlja da radi, da kroz muziku spaja ljude, budi uspomene i pravi atmosferu u kojoj se, bar na trenutak, zaboravlja na sve drugo. Jer kada je u pitanju Prljavi inspektor Blaža, izgleda da je dobra rokenrol zabava i dalje misija koja nema poslednju stanicu.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)