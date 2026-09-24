NAJVAŽNIJE MI JE DA MUZIKA IMA ENERGIJU: Prljavi inspektor Blaža predstavio novi album na kom je i mnoštvo dueta sa prijateljima (FOTO)

PRLjAVI inspektor Blaža objavio je novi studijski album „Večeras igra celi grad“, donoseći 13 novih pesama, ali i nekoliko posebnih muzičkih susreta koji ovom izdanju daju posebnu težinu.

Foto: Novosti

Na albumu se, pored naslovne numere "Večeras igra celi grad", nalaze pesme „Ja volim je još“, „Kao nekada“, „Nemoj reći da ti se spava“, „Suze nisu dovoljne“, „Lake žene“, „Jer noć“, „Ne mogu bez nje“, „Kad tebe vidim“, „Lova pozovi me“, „Moja mala bestija“ i „Nikad neću da zaboravim“.

Posebno mesto zauzimaju dueti. Blaža je na pesmi „Ja je još volim“ udružio snage sa Dragom i Žikom Jelićem iz „YU grupe“, dok je „Kao nekada“ snimio sa Nikolom Čuturilom Čuturom. Naslovna pesma „Večeras igra celi grad“ nastala je u saradnji sa Zdenkom Kolarom.

Ipak, najemotivniji trenutak albuma svakako je pesma „Suze nisu dovoljne“, koju je Blaža snimio sa pokojnom Beti Đorđević. Reč je o poslednjoj pesmi koju je legendarna pevačica snimila za života, pa ovaj duet danas ima i posebnu emotivnu vrednost.

- Ovaj album je jedan presek svega što volim u muzici. Ima rokenrola, zabave, emocije, prijateljstva i ljudi sa kojima sam godinama delio i scenu i život. Posebno mi znači to što su na njemu Dragi i Žika Jelić, Čutura, Zdenko, ali i Beti, čija pesma za mene ima posebnu težinu – rekao je Blaža za "Večernje novosti". Foto: Novosti

Iako se već decenijama uspešno krije iza titule „inspektora“, Blaža je, sudeći po novom materijalu, i dalje ostao ono što publika najviše voli, večiti mladić i doktor za rokenrol zabavu.

- Meni je najvažnije da muzika ima energiju i da ljudi, kada je čuju, požele da pevaju, igraju i budu zajedno. Ako pesma uspe da napravi tu atmosferu, onda je uradila ono zbog čega je i nastala.

A po svemu sudeći, „Večeras igra celi grad“ ima sve ono što je potrebno da Blažin rokenrol ponovo okupi publiku oko pesme, dobrog raspoloženja i zajedničke zabave.

- Dok god imam pesmu koju želim da podelim sa ljudima i dok god postoji publika koja želi da je čuje, za mene nema razloga da stanem. Muzika je nešto što se ne meri godinama, već emocijom koju ostavi kod čoveka. Ako nekome izmamiš osmeh, nateraš ga da zapeva ili ga vratiš u neki lep trenutak, onda si uradio veliku stvar – poručio nam je Inspektor. Foto: Novosti

Blaža upravo to i nastavlja da radi, da kroz muziku spaja ljude, budi uspomene i pravi atmosferu u kojoj se, bar na trenutak, zaboravlja na sve drugo. Jer kada je u pitanju Prljavi inspektor Blaža, izgleda da je dobra rokenrol zabava i dalje misija koja nema poslednju stanicu.

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