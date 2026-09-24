LJUBAV JE TRENUTNO ISKLJUČIVO MUZIKA: Andreana Čekić o predstojećem albumu, kilaži i odnosima sa kolegama (FOTO)
FOLK zvezda Andreana Čekić ne krije da joj prija što je u poslednje vreme u centru pažnje zbog izgleda, ali i da joj je fokus trenutno na muzici.
Pevačica je za "Večernje novosti" otkrila da priprema novi album, a istovremeno govorila i o procesu mršavljenja koji traje već više od godinu dana. Na komplimente da izgleda nikad bolje, Andreana odgovara da iza njene linije stoje upornost i promena navika, a ne prečice.
- Što se tiče kilaže, stvarno vodim računa o sebi i drago mi je da se to primećuje. Spremam novi album, eto od toga da krenem, i važno mi je da sve bude kako treba. Pa i da izgledam dobro.
Otkrila je i da je do promene došla postepeno, bez tableta, vodeći više računa o ishrani.
- Nisam koristila nikakve tablete. Počela sam da mršavim pre jedno godinu i po dana i pokušavam da vodim računa šta jedem, da količinski jedem manje i da ne jedem u pogrešno vreme. Moj proces je dugo trajao i traje i dalje, nemam još uvek željenu kilažu – priznala je Andreana.
Kada je reč o ljubavi, pevačica je kratka i jasna. Za sada, kaže, nema novih dešavanja na tom planu, jer joj je muzika na prvom mestu.
- To je sad baš daleko. Na tu temu nikad ne znam šta da kažem. Ako se bude desilo, znaće svi. Za sada je ljubav isključivo muzika.
Andreana se osvrnula i na pitanje pritiska koji žene u četrdesetim mogu da osete ukoliko još nisu zasnovale porodicu. Kaže da se sama ne susreće sa osudama, a da je komentare na društvenim mrežama odavno prestala da čita.
- Je l’ to još uvek tako? Mene ne osuđuju, ali mi priželjkuju i hvala im. Ne družim sa ljudima koji imaju predrasude, a komentare sam prestala da čitam. Niko me ne pita stvarno, uglavnom mi svi kažu da izgledam sjajno.
Nakon što se pomirila sa koleginicama Aleksandrom Bursać i Anom Sević, da li bi mogla da pruži ruku i Slađi Alegro.
- Nikad ne znamo šta vreme nosi. Bitno mi je da nemam u sebi nikakvu mržnju prema ljudima. Svi smo mi bili luckasti u nekim godinama. Kada sam srela Aleksandru, tačno se osetilo da je baš davno sve to bilo. Prijalo je i njoj, a ponekad se tako dopisujemo. Nemam mržnju ni prema kome, tako da ako neko oseti da je vreme za pomirenje i zagrljaj, ja nemam ništa protiv – rekla je pevačica.
Osvrnula se i na svojevremene priče da je Aleksandra Bursać, pevajući njenu duetsku pesmu "Cipele" koju je Andreana snimila sa pevačem Emirom Đulovićem, navodno prešla granicu.
- Nije niko ništa ukrao. Aleksandra nije tako razmišljala, tako se desilo, prošlo je.
Na kraju priznala je i šta bi joj bilo najteže da oprosti. Kada su estradni odnosi u pitanju, kaže, teško je da je može povrediti neko ko joj nije blizak.
- Ne bih oprostila neku prevaru, nekih velikih razmera. Ako pričamo o estradi, ne može mene da povredi niko ko mi nije blizak. To je neka igra bez granica, uvek se dešavaju svađe i pomirenja. Može me pogoditi neka osoba koja mi je baš bliska. Imam oko sebe divne ljude i nadam se da se ništa neće dogoditi - poručila je pevačica za naš list.
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