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PODRŠKA KOLEGA: Dragica Zlatić i Nemanja Đorđević okupili pola estrade na promociji duetske pesme (FOTO)

Душан Цакић

22. 09. 2026. u 22:27

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MLADE muzičke zvezde Dragica Zlatić i Nemanja Đorđević objavilili su duetsku pesmu "Hod u mestu".

ПОДРШКА КОЛЕГА: Драгица Златић и Немања Ђорђевић окупили пола естраде на промоцији дуетске песме (ФОТО)

Foto: Novosti

Dragičin i Nemanjin duet prati i spot u kom se u jednom momentu oboje nalaze u paukovoj mreži.

Foto: Фото: Новости

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Na promociji svojim dolaskom Dragicu i Nemanju su podržale mn kolege kao što su Aleksandra Mladenović, Kaja Ostojić i drugi.

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