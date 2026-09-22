TUŽAN DAN ZA SRPSKO GLUMIŠTE: Preminuo glumac i reditelj Dragan Ostojić
GLUMAC i reditelj Dragan Ostojić preminuo u 65. godini. Kako se navodi, on je dugo bolovao od srca.
U bolnicu je primljen u subotu, gde je jutros, nažalost, izdahnuo.
Kikindsko Narodno pozorište ostalo je bez umetnika koji je decenijama bio stub njegovog umetničkog identiteta.
Vest o smrti glumca potvrdio je njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Branislav Knežević, koji je otkrio da je Ostojić tek nedavno otišao u penziju.
Sahrana Dragana Ostojića biće održana u četvrtak u 14 časova na Centralnom groblju u Kikindi, a pre toga biće upriličen komemorativni skup.
(Telegraf.rs/GradskiOnline)
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