TUŽAN DAN ZA SRPSKO GLUMIŠTE: Preminuo glumac i reditelj Dragan Ostojić

GLUMAC i reditelj Dragan Ostojić preminuo u 65. godini. Kako se navodi, on je dugo bolovao od srca.

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U bolnicu je primljen u subotu, gde je jutros, nažalost, izdahnuo.

Kikindsko Narodno pozorište ostalo je bez umetnika koji je decenijama bio stub njegovog umetničkog identiteta.

Vest o smrti glumca potvrdio je njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Branislav Knežević, koji je otkrio da je Ostojić tek nedavno otišao u penziju.

Sahrana Dragana Ostojića biće održana u četvrtak u 14 časova na Centralnom groblju u Kikindi, a pre toga biće upriličen komemorativni skup.

(Telegraf.rs/GradskiOnline)