Poznati

TUŽAN DAN ZA SRPSKO GLUMIŠTE: Preminuo glumac i reditelj Dragan Ostojić

V.N.

22. 09. 2026. u 17:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GLUMAC i reditelj Dragan Ostojić preminuo u 65. godini. Kako se navodi, on je dugo bolovao od srca.

ТУЖАН ДАН ЗА СРПСКО ГЛУМИШТЕ: Преминуо глумац и редитељ Драган Остојић

FOTO: Depositphotos/deposit123

U bolnicu je primljen u subotu, gde je jutros, nažalost, izdahnuo.

Kikindsko Narodno pozorište ostalo je bez umetnika koji je decenijama bio stub njegovog umetničkog identiteta.

Vest o smrti glumca potvrdio je njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Branislav Knežević, koji je otkrio da je Ostojić tek nedavno otišao u penziju.

Sahrana Dragana Ostojića biće održana u četvrtak u 14 časova na Centralnom groblju u Kikindi, a pre toga biće upriličen komemorativni skup.

(Telegraf.rs/GradskiOnline)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: Kriva je postporođajna depresija
Svet

0 0

Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: "Kriva je postporođajna depresija"

PATRIK Klensi, bivši suprug Amerikanke optužene za ubistvo njihovo troje dece, rekao je da joj je morao oprostiti jer bi ga u suprotnom to „zauvek izjedalo iznutra“. U intervjuu za Si-Bi-Es objasnio je da je učinio sve što je mogao dok se njegova tadašnja supruga Lindzi borila s psihičkom bolešću u mesecima koji su prethodili tragediji, piše Bi-Bi-Si.

21. 09. 2026. u 19:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

KADA CILj DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat