PRVI SNIMCI SINDI KRAFORD POSLE SMRTI SINA (27): Manekenka i njen suprug potpuno slomljeni (FOTO)
SINDI Kraford i njen suprug Rendi Gerber prvi put su viđeni u javnosti nakon smrti njihovog sina Preslija Gerbera, koji je u 27. godini pronađen mrtav u rehabilitacionom centru u Santa Moniki.
Slavni supružnici fotografisani su dok su u crnom "Range Roveru" napuštali porodičnu rezidenciju.
Rendi je bio za volanom, dok je Sindi sedela na mestu suvozača s tamnim naočarima za sunce.
Njihovo pojavljivanje usledilo je samo nekoliko dana nakon tragedije koja je potresla porodicu Gerber.
Dan ranije došao na rehabilitaciju
Presli Gerber preminuo je 20. septembra u ustanovi za rehabilitaciju, a njegova smrt trenutno se istražuje kao moguća posledica predoziranja.
Zvaničan uzrok smrti još nije utvrđen i o njemu će konačnu odluku doneti kancelarija medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles.
Policija je saopštila da za sad nema indicija da je u njegovoj smrti učestvovala druga osoba.
Hitne službe dobile su poziv u nedelju oko 9.35 sati zbog mogućeg predoziranja i srčanog zastoja. Policajci su po dolasku zatekli Preslija bez svesti i pokušali da mu pruže pomoć, ali je njegova smrt proglašena svega desetak minuta kasnije, u 9.45 sati.
Prema navodima TMZ-a, Presli je u rehabilitacioni centar stigao prethodne večeri, samo nekoliko sati pre smrti. Obdukcija je u međuvremenu završena, ali je utvrđivanje zvaničnog uzroka smrti odloženo do završetka dodatnih analiza.
Porodica moli za privatnost
Porodica je odmah nakon tragedije kratko zamolila javnost da poštuje njihovu privatnost.
- Porodica moli za privatnost tokom ovog veoma teškog i bolnog perioda - saopštio je njihov predstavnik.
Prema informacijama iz istrage, Presli je u ovaj centar za lečenje bolesti zavisnosti stigao u subotu uveče u vidno alkoholisanom ili neuračunljivom stanju. Njegovo stanje se ubrzo pogoršalo, pa je u nedelju ujutru, oko 9.35 časova, policiji upućen hitan poziv zbog sumnje na predoziranje. Uprkos brzoj reakciji organa reda i pokušajima reanimacije, smrt je zvanično konstatovana svega 10 minuta po njihovom dolasku.
Sindi bila posvećena majka
Izvori bliski porodici navode da je slavna manekenka potpuno nemilosrdno pogođena ovom tragedijom, s obzirom na to da je sa sinom negovala izuzetno blizak odnos.
- Ono što ste viđali na internetu i u štampi nije bilo samo radi medijske slike. Bili su izuzetno povezana porodica, a Kaja i Presli bili su više od običnih brata i sestre. Sindi je potpuno slomljena - preneo je Page Six reči dobro obaveštenog izvora.
Jedan od sagovornika istakao je i koliko je Sindi bila posvećena svojoj deci tokom njihovog odrastanja:
- Sindi je bila izuzetno uključena u sve što se ticalo odrastanja Kaje i Preslija. Nikada nije propuštala školske aktivnosti i uvek je držala sve pod kontrolom kada su u pitanju njena deca - dodao je izvor.
(24 sedam)
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