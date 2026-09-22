PRVI SNIMCI SINDI KRAFORD POSLE SMRTI SINA (27): Manekenka i njen suprug potpuno slomljeni (FOTO)

SINDI Kraford i njen suprug Rendi Gerber prvi put su viđeni u javnosti nakon smrti njihovog sina Preslija Gerbera, koji je u 27. godini pronađen mrtav u rehabilitacionom centru u Santa Moniki.

Foto: Dylan Travis/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Slavni supružnici fotografisani su dok su u crnom "Range Roveru" napuštali porodičnu rezidenciju.

Rendi je bio za volanom, dok je Sindi sedela na mestu suvozača s tamnim naočarima za sunce.

Njihovo pojavljivanje usledilo je samo nekoliko dana nakon tragedije koja je potresla porodicu Gerber.

Dan ranije došao na rehabilitaciju

Presli Gerber preminuo je 20. septembra u ustanovi za rehabilitaciju, a njegova smrt trenutno se istražuje kao moguća posledica predoziranja.

Zvaničan uzrok smrti još nije utvrđen i o njemu će konačnu odluku doneti kancelarija medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles.

Policija je saopštila da za sad nema indicija da je u njegovoj smrti učestvovala druga osoba.

Grieving Cindy Crawford and Rande Gerber seen for the first time at son Presley's former home as new details emerge about his desperate last minute dash to save himself from relapse https://t.co/sql4A8EfdB — Daily Mail (@DailyMail) September 22, 2026

Hitne službe dobile su poziv u nedelju oko 9.35 sati zbog mogućeg predoziranja i srčanog zastoja. Policajci su po dolasku zatekli Preslija bez svesti i pokušali da mu pruže pomoć, ali je njegova smrt proglašena svega desetak minuta kasnije, u 9.45 sati.

Prema navodima TMZ-a, Presli je u rehabilitacioni centar stigao prethodne večeri, samo nekoliko sati pre smrti. Obdukcija je u međuvremenu završena, ali je utvrđivanje zvaničnog uzroka smrti odloženo do završetka dodatnih analiza.

Porodica moli za privatnost

Porodica je odmah nakon tragedije kratko zamolila javnost da poštuje njihovu privatnost.

- Porodica moli za privatnost tokom ovog veoma teškog i bolnog perioda - saopštio je njihov predstavnik.

Prema informacijama iz istrage, Presli je u ovaj centar za lečenje bolesti zavisnosti stigao u subotu uveče u vidno alkoholisanom ili neuračunljivom stanju. Njegovo stanje se ubrzo pogoršalo, pa je u nedelju ujutru, oko 9.35 časova, policiji upućen hitan poziv zbog sumnje na predoziranje. Uprkos brzoj reakciji organa reda i pokušajima reanimacije, smrt je zvanično konstatovana svega 10 minuta po njihovom dolasku.

Sindi bila posvećena majka

Izvori bliski porodici navode da je slavna manekenka potpuno nemilosrdno pogođena ovom tragedijom, s obzirom na to da je sa sinom negovala izuzetno blizak odnos.

- Ono što ste viđali na internetu i u štampi nije bilo samo radi medijske slike. Bili su izuzetno povezana porodica, a Kaja i Presli bili su više od običnih brata i sestre. Sindi je potpuno slomljena - preneo je Page Six reči dobro obaveštenog izvora.

Jedan od sagovornika istakao je i koliko je Sindi bila posvećena svojoj deci tokom njihovog odrastanja:

- Sindi je bila izuzetno uključena u sve što se ticalo odrastanja Kaje i Preslija. Nikada nije propuštala školske aktivnosti i uvek je držala sve pod kontrolom kada su u pitanju njena deca - dodao je izvor.

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