POZNATI GLUMAC DOBIO GLAVNU ULOGU: Naša pevačica snimila spot u jednoj od najskupljih vila u Srbiji (FOTO)

PEVAČICA Mirna Košanin publici je predstavila novu pesmu „Vinari“, a uz nju i spot koji donosi priču o vinu, boemima, kafani i onom starom meraku koji se, čini se, sve ređe sreće.

Foto: Privatna arhiva

Pesmu, za koju je sama napisala muziku i tekst, Mirna je stvarala sa željom da napravi nešto što će trajati duže od jedne sezone i što će svoje mesto pronaći tamo gde se pesma najbolje čuje, među narodom. Foto: Privatna arhiva

Spot je u maju snimljen u luksuznoj vili „Vinarija La Gora“ u Irigu, okruženoj vinogradima i prirodom, na nekoliko hektara imanja. Upravo ambijent u kojem vino nastaje poslužio je kao savršena scenografija za priču koju je Mirna zamislila. U raskošnim kadrovima prepliću se vinogradi, vino, muzika i ljudi okupljeni oko iste trpeze, dok glavnu mušku ulogu tumači poznati srpski glumac Rade Ćosić.

Mirna je kroz tekst pesme pokušala da sačuva duh nekih prošlih vremena, kada se znalo da se za dobru pesmu, prijatelja i čašu dobrog vina uvek nađe vreme. Njena ideja bila je da napravi numeru uz koju će se pevati u kafani, nazdravljati za drage ljude i vraćati uspomene.

Na snimanju spota okupilo se više od 50 ljudi, a ekipa je dva dana radila gotovo bez prestanka kako bi se dočarala atmosfera velikog boemskog okupljanja. Od raskošnog ambijenta i vinograda do trpeze oko koje se okupljaju ljudi, svaki detalj podređen je priči o vinu i meraku.

- U vremenu hiperprodukcije ja sam odlučila da uradim nešto za svoju dušu i dušu naroda kome pevam. U ovom trenutku ne želim komercijalnu pesmu koja će biti hit dva-tri meseca i proći. Želela sam da napravim nešto što će veseliti narod u kafani, nešto za boeme i sva vremena. Dugo sam razmišljala šta bi to moglo biti i jedno jutro, kada sam došla sa nastupa kući, sedela sam i samo počela da pišem. Ubrzo su nastali „Vinari“. Ovu pesmu posvećujem svima koji uživaju u dobrom vinu i nazdravljam za sve one koji umeju da sede za stolom, da se raduju, da zapevaju i da čuvaju svoje prijatelje. Jer čaša vina nije samo piće – ona je povod da se ljudi okupe, da se nešto lepo kaže, da se oprosti, zapeva i da se život na trenutak proživi punim plućima – kaže Mirna.

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