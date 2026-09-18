SPEKTAKULARNO I ŠIROKO: Katarina Grujić Gobeljić dobila iznenađenje od 10 hiljada evra na nastupu (FOTO)
MUZIČKA zvezda Katarina Grujić Gobeljić važi za jednu od pevačica koje svojim nastupima bez problema podignu atmosferu do usijanja, a klubovi i kafane u kojima peva neretko budu ispunjeni do poslednjeg mesta.
Njeni hitovi redovno se pevaju uglas, a publika je poznata po tome da za omiljenu pevačicu ume da napravi pravi spektakl.
Jedan takav trenutak dogodio se na jednom od njenih nastupa, kada je tokom pevanja jedan od gostiju odlučio da napravi nesvakidašnji gest.
Isplivao je snimak gde je gost, dok je ona pevala, rekao da se iznesu svi šampanjci ispred nje na binu dok peva.
Ceh je gospodina iz Švajcarske stajao oko 10.000 evra, ali njemu je to pričinilo veliko zadovoljstvo pošto obožava pevačicu i njene pesme.
BONUS VIDEO:
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