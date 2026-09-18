POSVEĆUJEM SVOJIM DAMAMA: Ivan Bosiljčić predstavio knjigu nastalu iz porodičnih trenutaka i ljubavi prema pisanoj reči (FOTO)

GLUMAC Ivan Bosiljčić predstavio je knjigu „Naše priče“, neobično i veoma lično izdanje koje je izraslo iz njegovog porodičnog života i malih, svakodnevnih trenutaka koje je delio sa suprugom pop zvezdom Jelenom Tomašević i ćerkom Ninom.

Foto: Petar Đorđević

Knjiga donosi devet dnevničkih zapisa, devet pesama i devet bajki koje je Ivan pisao kao tata za svoju ćerku.

Ideja za bajke rodila se iz njihovog malog porodičnog rituala pred spavanje. Nina bi zadala jednu reč, a tata bi na osnovu nje osmišljavao priču. Tako su, malo-pomalo, nastajale bajke koje su kasnije pronašle svoje mesto između korica knjige. Ljubav prema pričama Ivan je poneo još iz detinjstva, dok se književnošću, kako kaže, ozbiljnije bavio još u gimnaziji.

- Još u gimnaziji sam se bavio književnošću aktivno - prisetio se Bosiljčić za „Novosti“.

Iako je kasnije, tokom studija, prestao da piše, nekoliko godina potom ponovo je pronašao pesme koje je stvarao kao gimnazijalac. Upravo tada je, kako kaže, shvatio da se u njima nalazi jedan zanimljiv pesnički pravac koji bi vredelo sačuvati.

- Sa svetom bajki susreo sam se i kroz jedan zanimljiv projekat pre desetak godina, kada sam snimao srpske bajke. Ipak, tada nije reč o pričama koje su bile namenjene uspavljivanju najmlađih. Zato danas posebno ističem koliko je važno voditi računa o tome šta deci čitamo i nudimo pred spavanje. Foto: Petar Đorđević

Bajka, smatra Bosiljčić, treba da bude priča koja će dete umiriti, pružiti mu osećaj sigurnosti i odvesti ga u svet mašte, a ne sadržaj koji će ga dodatno uznemiriti.

Dok su dnevnički zapisi i poezija u „Našim pričama“ namenjeni pre svega odraslima, bajke su za sve one koji, bez obzira na godine, i dalje vole da pročitaju dobru priču. Sam naziv knjige ima posebnu simboliku. „Naše priče“ nisu samo Ivanove, već priče jednog porodičnog sveta koji se godinama gradio u njihovom domu.

- Jelena je još davno, pre 15 godina, rekla da bi bilo dobro sabrati sve moje zapise i objaviti ih. Ona je bila prvi inicijator, ali tako nekako nežno, bez forsiranja. Nina je zapravo povod da tata ostavi nešto. Knjigu zato posvećujem svojim damama, supruzi Jeleni i ćerki Nini – poručio nam je glumac.

Inspiraciju za pisanje, ali i za govorenje poezije, pronalazio je i kroz svoje nastupe. U vremenu u kojem smo, kako kaže, svi na neki način ranjivi, umetnost i poezija mogu da budu prostor u kojem se osećanja izgovaraju, dele i pretvaraju u nešto što nas povezuje. Foto: Petar Đorđević

Podsetimo, Ivana uskoro očekuje i veliki muzički nastup. Publika će imati priliku da ga čuje 3. oktobra u MTS dvorani u okviru projekta „Naše veče“.

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