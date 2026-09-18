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NE ĐUSKAJU SAMO UZ KOLO: Pogledajte kako robot igra dok peva Baja Mali Knindža (VIDEO)

Novosti online

18. 09. 2026. u 19:57

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ROBOTI ne igraju samo kola.

НЕ ЂУСКАЈУ САМО УЗ КОЛО: Погледајте како робот игра док пева Баја Мали Книнџа (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama šire se snimci sa privatne proslave na kojoj je jedan muškarac u velikom kostimu robota iz Transformersa igrao uz Baju Malog Knindžu.

@lexavideoss

Sad mogu da umrem

♬ original sound - lexavideoss

Nesvakidašnji prizor privukao je veliku pažnju gostiju, koji su snimali nastup i delili ga na internetu.

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