NE ĐUSKAJU SAMO UZ KOLO: Pogledajte kako robot igra dok peva Baja Mali Knindža (VIDEO)

ROBOTI ne igraju samo kola.

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama šire se snimci sa privatne proslave na kojoj je jedan muškarac u velikom kostimu robota iz Transformersa igrao uz Baju Malog Knindžu.

Nesvakidašnji prizor privukao je veliku pažnju gostiju, koji su snimali nastup i delili ga na internetu.