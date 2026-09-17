ĆERKA BAJE MALOG KNINDŽE O OCU: Mi smo najponosnija deca najvećeg čoveka i Srbina na svetu

ĆERKA Baje Malog Knindže Smiljana otkrila je za "Kurir" kako je biti Bajina ćerka.

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- Kao najstarija, slobodno mogu da kažem, u ime svih nas, Ljiljane, Anđele, Nenada, a naravno i Gavrila i Danila, dok oni postanu svesni svega... mi smo najponosnija deca, najvećeg čoveka i Srbina na svetu. Mnogo puta je rekao da je on najbogatiji čovek na estradi jer ima nas šestoro, tako smo i mi najbogatija deca jer imamo njega za oca! - rekla je Smilja.