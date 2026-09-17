SESTRA NADICA MI JE BILA KAO MAJKA: Bubi Ademov na promociji pesama progovorio o porodici i karijeri (FOTO)

PEVAČ Bubi Ademov okupio je veliki broj pripadnika estrade i medija na promociji svojih novih pesama koje je izdao nakon svog učešća u takmičenju „Zvezde Granda“.

Foto: Novosti

Pesme "Dete sreće", "Vrata kuće", duet sa sestrom Nadicom Ademov i "Nebo nam je granica" su pre nekoliko dana objavljene, a mladi pevač je zadovoljan kako prolaze kod publike.

– Ja se nadam da će publika da prepozna rad i trud mene i mojih saradnika i ako prođe dobro očekujte ubrzo ni nešto dugo– najavljuje Ademov.

Pesma "Vrata kuće" koja je izazvala najveći broj komentara je duet sa rođenom sestrom Nadicom Ademov, koji je i u porodičnom domu izazvao lavinu emocija.

Foto: Novosti

– Majka nije ništa govorila, smao je plakala. Jako je emotivna. Na setu smo svi plakali. U studiju dok ne dođe deo gde Nada i ja ukrstmo glasove sve je okej, tada nas obuzme neka emocija, jako je teško, ali smo uspeli - rekao je Bubi za "Večernje novosti".

Nadica je u više navrata govorila o teškom odrastanju kada njena porodica nije bila u zavidnoj finansijskoj situaciji, međutim Bubi, kao najmlađi brat nije to osetio na svojoj koži.

– Stariji brat i Nadica su živeli u periodu kada moja porodica nije bila finansijski stabilna, ali dok sam ja došao sve je bio drugačije i bolje, imali smo za normalan život, tako da nisam osetio tu težinu. Zahvalan sam mojim roditeljima za sve što su mi pružili - kaže pevač koji ne krije da je zbog svoje nacionalnosti bio omalovažavan tokom odrastanja.

– Nije da nisam, ali Bože moj, ja sam se sa tim pomirio. Nikada neću da se stidim toga što jesam, čovek nauči da živi sa tim. Najviše se to dešavalo zbog nacionalnosti, ali nisam dopuštao da to dođe do mene.

Foto: Novosti

Bubi već nekoliko meseci uživa u ljubavi sa koleginicom Milicom Živković iz takmičenja, a sada je otkrio i kako je planula ljubav.

– Valjda kada nađete pravu osobu, to se jednostavno desi i to je to. Družili smo se, izlazili zajedno i vremenom se stvorio osećaj više od prijateljstva- ispričao je Ademov i otkrio šta joj je prvo zapevao na uvce:

– Prva pesma koju sam joj naručio je bila „Zar si morala tako da se rodiš“ - priznao je pevač.